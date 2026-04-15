El hipnótico desfile de planetas que iluminará el cielo en abril: cuándo sucederá y cómo verlo

Como suele suceder en este tipo de fenómenos astronómicos, hay una serie de recomendaciones de los expertos que debes seguir al pie de la letra para poder verlo con mayor notoriedad.

En concreto, el punto máximo de esta alineación de planetas será el próximo 18 de abril. No obstante, los amantes de la astronomía podrán disfrutar de la formación durante los días previos y posteriores.

Alineación de planetas.jpg Los planetas no están alineados exactamente en el espacio.

Para tener la mejor vista, deberás programar tu alarma temprano, ya que el evento ocurre antes del amanecer. El mejor momento es entre 60 y 90 minutos antes de que salga el Sol, mientras que la ventana de observación más corta se da 30 minutos antes del amanecer.

Consejos para observar este fenómeno astronómico