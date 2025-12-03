El hecho real que confirmó una espantosa leyenda urbana y provocó miedo en millones de personas

Según la historia, payasos desconocidos solían atraer a niños ofreciendo golosinas, dinero o caramelos para secuestrarlos. La idea de esos padres que contaban esta leyenda urbana era que sus hijos nunca se acercaran a desconocidos, por más tentados que sea el ofrecimiento.

Sin embargo, un hecho real cambió todo, ya que humanizó la leyenda urbana, la convirtió en mucho más y todas esas historias de terror se convirtieron en una gran verdad.

Entre 1971 y 1978, un respetado empresario en Estados Unidos aprovechaba sus tiempos libres para participar en fiestas de cumpleaños. La razón de ello era llevarle alegría a los niños. Su nombre era John Wayne Gacy.

pogo el payaso

Pero detrás de esa bondad existían otras razones que harían que la leyenda urbana se volviera en algo más real.

John Wayne Gacy llegaba a todas las fiestas, eventos de caridad y desfiles disfrazado de "Pogo, el payaso". Bajo ese alterego se encargaba de provocar risas en cada niño que conocía, pero su otra personalidad, la verdadera, era mucho más terrorífica.

Duante 7 años, el hombre que personificaba all Payaso Pogo en fiestas y eventos, secuestró y mató a, al menos, 33 jóvenes. A muchos de ellos, los enterró en su sótano. Cuando se conoció su alterego, los medios lo denominaron "Pogo, el Payaso Asesino". La leyenda urbana sobre los payasos se hacía realidad.

El después de la leyenda urbana

La leyenda urbana, convertida en historia real, tuvo su impacto en muchos lugares. En personas que le tienen miedo a los payasos, pero tambíén en la cultura. De hecho, uno de los grandes aportes tiene que ver con la novela It de Stephen King.

payaso it

Este payaso, que también ha tenido sus películas y series, cuenta la historia de un ser, que toma esa forma, para acercarse a los niños y secuestrarlos, para alimentarse de ellos y de sus miedos.

En otras palabras, una leyenda urbana muy real.