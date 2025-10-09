El hábito para comenzar y cerrar tu día en calma aconsejado por una psicóloga

Sabina Alcarraz, psicóloga clínica y experta en Terapia Cognitivo-Conductual, propone una solución en dos pasos que toma unos 5 minutos.

1. Antes de Dormir: finalizá el día con una sonrisa

Justo antes de apagar la luz, buscá un cuaderno y anotá tres cosas positivas que te hayan pasado durante el día. No tienen que ser logros gigantescos. La clave está en los pequeños detalles que te hicieron sentir bien:

Haber disfrutado de un café tranquilo.

Una charla inesperada y agradable con un amigo.

Haber manejado una situación estresante con más calma de lo habitual.

Esto funciona porque al forzarte a recordar lo bueno, estás entrenando a tu cerebro para romper la "visión de túnel" que solo te permite ver lo malo. Te irás a dormir con una sensación de satisfacción y relajación, sentando las bases para un sueño más reparador.

mujer zurda escribiendo.jpg Antes de cerrar el día, anotá en un cuaderno las cosas positivas del día.

2. Al despertar: comenzá el día con gratitud

En cuanto suene la alarma, y antes de mirar el celular (¡fundamental!), tomate un momento:

Cerrá los ojos y respirá profundo un par de veces.

Agradecé sinceramente por algo que te haga sentir afortunado.

Puede ser tu salud, tu trabajo, la oportunidad de tener un nuevo día, o simplemente la calidez de tu cama.

Esto funciona porque es un potente reductor de estrés y ansiedad. Al iniciar el día con este enfoque, te conectás inmediatamente con la calma y la alegría, estableciendo un tono positivo antes de que las exigencias de la rutina puedan alcanzarte.

La constancia es clave. Incorporar estos simples hábitos te ayudará a reentrenar tu mente para vivir con más serenidad y a encontrar la felicidad en lo cotidiano. "Cuanto más lo practiques, más natural se volverá este enfoque positivo," subraya la psicóloga Alcarraz. La magia no está en el tamaño del hábito, sino en la repetición constante.