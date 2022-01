El Gobierno negocia con Nicki Nicole y Abel Pintos para sumarlos a la Vendimia 2022

Las negociaciones que el ministerio de Turismo y Cultura realizan con Abel Pintos son para que el folclorista cierre la repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia el domingo 6 de marzo.

Abel Pintos. Foto Marianela Dominguez12.jpg

Mientras, Nicki Nicole será la estrella del lunes 7, que es el día pensado para que los más jóvenes se sumen a la Vendimia. La particularidad de ese show es que la artista se presentará por primera vez en Mendoza, por lo que estiman, habrá una gran afluencia de público adolescente en la búsqueda de entradas. Nicki Nicole es una de las cantantes del momento para chicos y chicas desde los 10 años en adelante. En su estilo también se inscriben María Becerra, Trueno y Lali Espósito.

Nicki Nicole - Colocao (Video Oficial)

En tanto, Abel Pintos ya es un cantante que tiene experiencia en Vendimia: estuvo en dos fiestas anteriores, en las que deslumbró a sus fans.

La vuelta a la presencialidad de la Fiesta Nacional de la Vendimia

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2022 será muy especial, ya que hace 24 meses que los artistas, directores, músicos, escenógrafos no pisan el teatro griego Frank Romero Day.

La pandemia obligó a suspender la celebración presencial en el 2021, que se cambió por un producto audiovisual en capítulos, dirigido por grandes hacedores de la Fiesta. Este año, la Vendimia vuelve al tradicional escenario entre los cerros, con "Milagro del Vino Nuevo", un espectáculo que llevan adelante dos grandes de la escena mendocina: Vilma Rúpolo y Federico Ortega Oliveras.

Además, estará marcada por la polémica Guaymallén, departamento que no participará de la elección, ya que esta fue eliminada a través de una ordenanza del Concejo Deliberante. En esta comuna se hizo una Vendimia "apócrifa", en la que fue elegida Julieta Lonigro. Sin embargo, los responsables de esta "Vendimia Blue" no han podido torcer la voluntad oficial de que el departamento no participe en la elección.