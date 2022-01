El Gobierno denunció maltratos al personal de Salud en los centros de hisopados y vacunación

"La gente pretende que todo sea rápido -comentó la funcionaria- y se impacienta rápido. El personal de Salud está dando lo mejor de sí, del mismo modo que ocurrió cuando los hospitales estaban casi colapsados. Las personas que van por el testeo por la vacuna tienen que entender que hay que llenar fichas, cumplir protocolos y, sobre todo, atender la gran demanda de estos días".

En una entrevista con Marcela Furlano y Pablo Pérez Delgado, Sabadin contó también que "estamos teniendo muchos contagios en el personal y esto hace sea todo más complicado. Estamos dando la mejor respuesta que podemos".

AMPROS está en alerta

Desde AMPROS (Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud), la nueva secretaria general, Claudia Iturbe, se quejó de que los centros de testeos y de hisopados están colapsados y sin reemplazo para el personal. También señaló que mucha gente con síntomas debe espera horas para ser atendida y eso altera los ánimos

La dirigente indicó que en estos momentos están haciendo relevamientos sobre los incidentes sufridos por los trabajadores de la salud en distintos puntos de la provincia.

El comunicado del Ministerio de Salud

"Ante reiterados hechos de violencia en los centros de hisopados y vacunación contra el personal de la salud, el Gobierno de Mendoza solicita a los mendocinos y mendocinas que prime el respeto por quienes hace dos años no paran de trabajar por el bien de la sociedad", comienza diciendo la nota difundida este miércoles por la cartera sanitaria

Y agrega: "Los casos violentos se repiten a cada momento y en distintos puntos de la provincia. Uno de los tantos ejemplos fue en Centro de Salud 60 de Maipú donde tuvo que intervenir la policía"." Les pedimos por favor solidaridad con el personal que está trabajando al máximo”, sostuvo Fernanda Sabadin.

Embed

El Ministerio de Salud amplió que también en el Valle de Uco sucedieron hechos similares porque quienes esperaban le exigieron a una profesional de la salud que “si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas”.

Fue en el hospital de Tunuyán: una discusión entre una médica y algunas personas que fueron a hisoparse se viralizó rápidamente por WhatsApp y redes sociales.

En el video se ve a la profesional pidiendo a los pacientes que no se quejen: "No tenemos tiempo para ir al baño", aduce la profesional, y explica que no es su culpa las demoras que se producen en los hisopados. Incluso, señala que también tiene que tratar otros tipos de pacientes.

Pedido oficial

Desde el Gobierno provincial también pidieron que se entienda que todos estamos frente a una situación excepcional y que el sistema de salud se va adaptando al comportamiento del Covid para abastecer la demanda de hisopados y vacunados de la sociedad. Para esto, miles de profesionales vienen trabajando a destajo y no pueden ser blanco de insultos y maltrato.

“Hemos vivido varias situaciones de maltrato y violencia por parte de la gente. Nada justifica la situación de violencia que estamos viviendo. Ayer estábamos terminando de armar toda la logística, que es mucha, y varias personas se avalanzaron sobre el ingreso de la escuela y tuvimos que llamar a preventores de la Municipalidad de Capital para que nos ayudaran”, comentó Giorgina Cicchiti, coordinadora de Salud de la Ciudad de Mendoza y agregó: “Sufrimos maltratos, insultos. Se hace todo lo humanamente posible pero este clima de violencia es imposible de tolerar”.

"Son tiempos difíciles para el mundo en su conjunto, pero debemos seguir manteniendo la misma admiración y respeto que al principio de la pandemia por quienes velan por nuestra salud. Volvamos a los aplausos y dejemos de lado los insultos, el maltrato y la violencia", cierra el documento de Salud.