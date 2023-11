El Gobierno calculó que la flora y fauna local tardarán más de 30 años en recuperarse de los incendios

►TE PUEDE INTERESAR: Juri y Cornejo piden beneficios impositivos y asistencia financiera para los afectados por el Zonda

Sebastián Melchor.jpg Sebastián Melchor, director de Recursos Naturales Renovables.

El relevamiento tras los incendios

La Secretaría de Ambiente -de la que depende Recursos Naturales- comenzó el relevamiento para calcular las pérdidas de flora y fauna autóctona en El Challao y Divisadero Largo tras los incendios.

"Para recuperar un ambiente similar al que había en la zona afectada habrá que esperar unos 30 o 40 años, un plazo más que considerable. La forma de ayudar a que el ambiente se recupere es hacer un trabajo de restauración que consta de dos acciones que ya hemos comenzado", indicó Melchor.

El funcionario explicó: "Lo primero es contar con un buen estudio diagnóstico: eso ya se inició y vamos a tener unos datos preliminares en los próximos días. Y luego es preciso completar un informe pormenorizado sobre qué medidas tomar".

Añadió Melchor que algunas áreas serán cerradas para hacer una restauración pasiva, mientras otras tendrán una restauración activa, es decir con reimplantación de especies autóctonas.

"La provincia de Mendoza, hace ya 4 años, comenzó con la construcción de un banco de germoplasma, es decir un banco de semillas. Los guardaparques de Divisadero Largo han estado recolectando y equipándose, y creemos que en el próximo agosto ya tendremos plantines de especies como la jarilla para ir colocando en las zonas afectadas por el incendio", especificó.

Del trabajo con Iadiza (Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas) contó que "ni siquiera hizo falta una convocatoria porque veníamos trabajando con ellos muy bien. Se sumaron inmediatamente a los trabajos de recuperación y ya están analizando con imágenes satelitales".

Incendio Challao.jpg Las llamas arrasaron con muchas plantas en zonas de El Challao. Algunas pocas se salvaron.

"No todo ha sido quemado absolutamente, porque las ráfagas de 90 kilómetros por hora hicieron que el fuego pasara tan rápido que algunas plantas se salvaron y otras no. Por los datos que tenemos, la zona de uso público en Divisadero casi no ha tenido daños" aclaró Melchor.

Respecto de la fauna, alertó el funcionario que "en los próximos días es posible que veamos el traslado de animales autóctonos hacia otros lugares e incluso a viviendas cercanas al área que se quemó. Reptiles, animales autóctonos y aves se movilizan no sólo porque escaparon de las llamas sino porque se quedaron sin alimento en su hábitat original".

Sobre las áreas que serán cerradas destacó: "Vamos a necesitar la ayuda de los privados, porque buena parte del territorio afectado está en zonas particulares".

