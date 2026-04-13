El Gobierno busca profesionales y abrió concursos para Hacienda, Energía y Ambiente

estatuto empleados publicos casa de gobierno El Gobierno lanzó un concurso para acceder a trabajos del Estado.

Por su parte, el Ministerio de Energía y Ambiente abrirá concursos para la Dirección de Hidráulica y otros sectores del ministerio, con perfiles profesionales como ingeniero civil o hidráulico, ingeniero industrial o en petróleo, ingeniero ambiental, licenciados en administración y contadores públicos, entre otros cargos jerárquicos.

El proceso se realiza exclusivamente de forma digital a través de la Ventanilla Única del Gobierno de Mendoza, que se puede visitar desde este enlace. En todos los casos se exige ser mayor de 21 años, no ser deudor alimentario y cumplir con los requisitos de idoneidad específicos de cada cargo.

Los puestos que el Gobierno quiere cubrir

El Ministerio de Hacienda y Finanzas busca un trabajador para la Tesorería General que sea contador público con al menos 3 años de experiencia en materia financiera o presupuestaria. Además, explicaron que valorarán el manejo de sistemas como SIDICO e Interbanking.

El otro puesto disponible es para la Dirección General de Crédito al Sector Público que también está orientado a contadores públicos con 3 años de experiencia y conocimientos sólidos en matemática financiera y confección de informes económicos.

En el caso del Ministerio de Energía y Ambiente hay 11 vacantes disponibles: una de ellas para la Dirección de Hidráulica dirigida a ingenieros civiles o hidráulicos con experiencia en inspección de obras estructurales y manejo de software como AutoCAD o GIS.

Servicio penitenciario ingenieros trabajo El Gobierno salió en búsqueda de ingenieros.

También hay disponibles otras 3 vacantes para trabajadores que ya estén en funciones para cargos de jefatura (sección Logística, División Secretaría de Dirección y División Área de Proyectos).

Además, el Gobierno buscan otros 7 empleados para cubrir 7 puestos de alta responsabilidad: subdirectores para las direcciones de Minería, Hidrocarburos, y Biodiversidad y Ecoparque. Y jefes de departamento en áreas como Servicios Eléctricos, Inventario, y Habilitación.