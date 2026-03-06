El girasol vuelve con todo: promete mejores números en el campo y estabilidad agronómica

Según informes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el girasol contribuye a mejorar la estructura del suelo, disminuye la presión de plagas que afectan otros cultivos y permite un manejo más equilibrado de nutrientes. Además, el girasol de alta oleaginosa presenta un rendimiento económico competitivo, con precios internacionales relativamente estables frente a los altibajos de la soja.

El regreso del girasol

En cuanto a los números, los ensayos a campo muestran que el girasol moderno puede alcanzar rendimientos de 2.500 a 3.000 kg por hectárea en regiones como La Pampa, Buenos Aires y Córdoba, con costos de producción moderados. Su ciclo de cultivo, entre 100 y 120 días, permite que los productores lo inserten en rotaciones estratégicas después de la cosecha de trigo, por ejemplo, optimizando el uso de la tierra y los recursos hídricos.

El comercio de girasol también está en alza. Argentina es uno de los principales exportadores de aceite de girasol y semillas para consumo humano y animal, especialmente hacia mercados de Europa y Asia. La estabilidad de precios en estos destinos hace que los productores locales puedan planificar con mayor certeza sus márgenes de ganancia y su estrategia de siembra.

El regreso del girasol no es casualidad. Variedades híbridas más resistentes, mejores prácticas de fertilización y riego, y un enfoque integral de rotación de cultivos permiten que este clásico del campo argentino vuelva a ocupar un lugar central. Para el productor, significa no solo rentabilidad inmediata, sino también seguridad agronómica y sostenibilidad del suelo a mediano plazo.