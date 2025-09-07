El examen de China que define el futuro de toda una generación

Pruebas escritas sobre materias generales y específicas.

Evaluaciones prácticas, en el caso de algunas carreras.

Exámenes de habilidades o entrevistas para programas especiales.

Solo los estudiantes que obtienen puntajes sobresalientes pueden acceder a las universidades más prestigiosas y a las carreras más codiciadas. Este sistema asegura que los estudiantes admitidos no solo tengan conocimientos, sino también capacidad de razonamiento y preparación académica sólida.

Gaokao (2)

Más que un examen: un símbolo de mérito

Aunque el Gaokao es muy exigente, también refleja la tradición china de valorar el mérito, más allá de la influencia familiar o los contactos. Aprobar este examen es un logro personal y familiar enorme, comparable a escalar una montaña que exige disciplina, memoria y resistencia mental.

Ingresar a la universidad en China no depende únicamente de talento o carisma, se requiere estudio, preparación y esfuerzo. Este examen es un ejemplo de cómo un país puede estructurar su educación para premiar el mérito real, mostrando que, muchas veces, para alcanzar oportunidades importantes, primero hay que demostrar capacidad y compromiso.