El examen de China que define el futuro de toda una generación

Ingresar a la universidad en China requiere aprobar el exigente Gaokao, un examen nacional que evalúa conocimientos profundos

Valentina Araya
Gaokao: la prueba más dura que todo estudiante teme y sueña superar

En China, ingresar a la universidad no depende solo de buenas notas o recomendaciones: también hay que pasar un examen extremadamente exigente. El famoso Gaokao, el examen nacional de ingreso a la educación superior, tiene raíces históricas que se remontan a los antiguos exámenes imperiales, que se usaban para seleccionar a los funcionarios del imperio.

Hoy, los estudiantes que aspiran a entrar en universidades chinas deben demostrar un conocimiento profundo en matemáticas, literatura, ciencias y, dependiendo de la carrera, otras áreas específicas. No se trata solo de memorizar datos, sino de entender conceptos y aplicarlos en situaciones reales, lo que exige preparación intensa y años de estudio previo.

Gaokao (1)
Millones de jóvenes, un solo reto: sobrevivir al Gaokao

El examen que define el futuro de toda una generación china

Este examen de China es extremadamente competitivo y se realiza en varias etapas:

  • Pruebas escritas sobre materias generales y específicas.
  • Evaluaciones prácticas, en el caso de algunas carreras.
  • Exámenes de habilidades o entrevistas para programas especiales.

Solo los estudiantes que obtienen puntajes sobresalientes pueden acceder a las universidades más prestigiosas y a las carreras más codiciadas. Este sistema asegura que los estudiantes admitidos no solo tengan conocimientos, sino también capacidad de razonamiento y preparación académica sólida.

Gaokao (2)

Más que un examen: un símbolo de mérito

Aunque el Gaokao es muy exigente, también refleja la tradición china de valorar el mérito, más allá de la influencia familiar o los contactos. Aprobar este examen es un logro personal y familiar enorme, comparable a escalar una montaña que exige disciplina, memoria y resistencia mental.

Ingresar a la universidad en China no depende únicamente de talento o carisma, se requiere estudio, preparación y esfuerzo. Este examen es un ejemplo de cómo un país puede estructurar su educación para premiar el mérito real, mostrando que, muchas veces, para alcanzar oportunidades importantes, primero hay que demostrar capacidad y compromiso.

