El Evangelio de hoy, viernes 5 de julio de 2024: "Yo quiero misericordia y no sacrificios"

Escuchen esto, los que buscan al pobre

sólo para arruinarlo

y andan diciendo:

"¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes

para vender nuestro trigo,

y el descanso del sábado

para reabrir nuestros graneros?"

Disminuyen las medidas,

aumentan los precios,

alteran las balanzas,

obligan a los pobres a venderse;

por un par de sandalias los compran

y hasta venden el salvado como trigo.

"Pues bien, en aquel día, dice el Señor,

yo haré que se oscurezca el sol en pleno día

y, a plena luz, cubriré la tierra de tinieblas.

Convertiré en duelo las fiestas de ustedes

y en gemidos, sus canciones.

Haré que todos se vistan de sayal

y se rapen por completo la cabeza.

Ese día será como de luto por el hijo único

y su final será de llanto y amargura.

Días vendrán, dice el Señor,

en que les haré sentir hambre,

pero no hambre de pan ni sed de agua,

sino de oír la palabra del Señor.

Entonces andarán errantes

de norte a sur y de oriente a poniente

buscando la palabra del Señor,

pero no la encontrarán".

jesus,.jpg

Evangelio del viernes 5 de julio

Lectura del santo evangelio según san Mateo

Mt 9, 9-13

En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: "Sígueme". Él se levantó y lo siguió.

Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: "¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores?" Jesús los oyó y les dijo: "No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores".

vitral jesus.webp

Palabras del Santo Padre para este viernes 5 de julio

Mateo estaba «sentado en el despacho de impuestos» (v. 9). Notamos que el texto subraya que “se levantó”. ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque en esa época quien estaba sentado tenía autoridad sobre los otros, que estaban de pie delante de él para escucharlo o, como en ese caso, para pagar el tributo. Quien estaba sentado, en resumen, tenía poder. Lo primero que hace Jesús es separar a Mateo del poder: del estar sentado recibiendo a los otros le pone en movimiento hacia los otros; no recibe, no: va a los otros; le hace dejar una posición de supremacía para ponerlo a la par con los hermanos y abrirle los horizontes del servicio. Esto hace y esto es fundamental para los cristianos: nosotros discípulos de Jesús, nosotros Iglesia, ¿estamos sentados esperando que la gente venga o sabemos levantarnos, ponernos en camino con los otros, buscar a los otros? No es cristiano decir: “Pero que vengan, yo estoy aquí, que vengan”. No, ve tú a buscarlos, da tú el primer paso. (…) Después de haberse levantado y haber seguido a Jesús, ¿dónde irá Mateo? Podríamos imaginar que, cambiada la vida de ese hombre, el Maestro lo conduzca hacia nuevos encuentros, nuevas experiencias espirituales. No, o al menos no enseguida. (…) Mateo vuelve a su ambiente, pero vuelve cambiado y con Jesús. Su celo apostólico no empieza en un lugar nuevo, puro, un lugar ideal, lejano, sino ahí, empieza donde vive, con la gente que conoce. Este es el mensaje para nosotros: no debemos esperar ser perfectos y tener hecho un largo camino detrás de Jesús para testimoniarlo; nuestro anuncio empieza hoy, ahí donde vivimos. (Audiencia general, 11 de enero de 2023)

Fuente: Sitio del Vaticano