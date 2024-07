El Evangelio de hoy, martes 23 de julio de 2024: "Al que no permanece en mí..."

Esto dice la esposa:

“En mi lecho, por las noches,

a mi amado yo buscaba.

Lo busqué, pero fue un vano.

Me levantaré. Por las plazas

y barrios de la ciudad

buscaré al amor de mi alma.

Lo busqué, pero fue en vano.

Y me encontraron los guardias

de la ciudad, y les dije:

‘¿Qué no vieron a aquel que ama

mi alma?’ Y apenas se fueron,

encontré al amor de mi alma”.

Evangelio del martes 23 de julio

Lectura del santo evangelio según san Juan

Jn 15, 1-8

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto.

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde.

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos’’.

Fuente: Sitio del Vaticano