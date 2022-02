"El estafador de Tinder" salió con una argentina, pero no la pudo engañar

Estafador-de-Tinder-salio-con-una-argentina1.jpg

En diálogo con el diario británico The Mirror, la argentina reveló que vio el documental la semana pasada y reconoció a Leviev. "Tenía una cuenta de Tinder para ese entonces, así que vi a este chico llamado 'Simon', que parecía lindo y que viajaba mucho. También me encanta viajar, he estado en muchos países, así que pensé que le gustaría que nos encontremos. Tenía curiosidad", reveló.

Y agregó: "Nuestra cita fue muy espontánea y sucedió un día después de que coincidimos. Acababa de terminar el trabajo y me envió un mensaje de texto preguntándome si estaba libre para encontrarnos. Creo que envió un mensaje de voz".

Las señales que advirtieron a Valeria Calpanchay

En las redes, Shimon Hayut se hacía pasar por el hijo del magnate de las joyas Lev Leviev y ostentaba un estilo de vida lujoso y había algo en el perfil del hombre que a Valeria no le cerraba: "Los millonarios no muestran su dinero en Tinder, porque no es necesario. Así que tenía curiosidad por ver cómo era en realidad".

El punto de encuentro fue en las inmediaciones de uno de los hoteles más exclusivos de Múnich y se detuvieron en un bar para tomar un café, pero no se quedaron mucho. "Cinco minutos después de sentarnos, sugirió que fuéramos a otro lugar porque no le gustaba el menú", recordó Calpanchay. Luego, fueron a un shopping donde se quedaron a tomar algo. "Parecía un lugar caro", recordó.

Calpanchay contó que Leviev era un "un tipo hablador" y remarcó que "le gustaba demasiado hablar de sí mismo". Y notó que "quería dar la impresión de que era misterioso" porque cuándo le preguntó de dónde era, el joven evitó dar una respuesta directa.

Lo que más le llamó la atención es que 'Simon' tenía dos celulares y en medio de la cita recibió un par de llamadas que ella calificó como "extrañas", en las que hablaba de transacciones de millones de dólares. "¿Quién habla de dinero delante de un extraño?", pensó la argentina.

"Era raro que él hablara de otras chicas, diciendo que siempre le enviaban fotos, incluso me mostró algunas. No me fiaría de alguien que le muestra fotos privadas a otras chicas", comentó.

La cita llegó a su fin ese mismo día

La cita duró cerca de una hora y Calpanchay nunca estuvo segura de si era genuino o no, le dijo al medio británico.

Esa misma noche volvieron a chatear. Simon Leviev la invitó a una fiesta en su casa de Múnich, una oferta que ella rechazó. "Ya era muy tarde y estaba en pijama, así que, por supuesto, no tenía ganas de ir", contó. El estafador le contestó "pensé que eras más espontánea".

"Me sorprende que muchas mujeres le hayan creído, pero mi teoría es que tenía muchas citas de Tinder en un día y elegía cuidadosamente a sus víctimas porque no todos pueden enamorarse de él. Era un profesional", cerró.