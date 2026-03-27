El enemigo invisible que atenta contra tus plantas: esta es la peligrosa plaga que se alimenta de las hojas

Algunas plagas que atentan contra el bienestar de las plantas son tan pequeñas que resultan imperceptibles al ojo humano, volviéndose casi invisibles. Tal es el caso del Tetranychus urticae, un ácaro caracterizado por ser prácticamente diminuto y alimentarse de las hojas de los ejemplares que tenemos dentro de casa.
La peligrosa plaga que se alimenta de las hojas y debilita a cualquier planta de interior
Ácaro rojo es el nombre popular de esta plaga persistente. No es un insecto ni una araña verdadera, sino que se trata de un arácnido fitófago diminuto, cuyo ejemplar adultos apenas alcanza unas décimas de milímetro, resultando prácticamente invisibles al ojo humano.
Este organismo pertenece a la familia Tetranychidae y se caracteriza por poseer ocho patas, al igual que otros arácnidos. Su coloración, que oscila entre un rojo intenso y un tono pardo rojizo, no es accidental: se debe a una combinación de pigmentos naturales y a la materia vegetal que ingiere durante su alimentación.
El impacto del ácaro rojo en la salud de la planta es progresivo y devastador. Su método de alimentación consiste en perforar las células individuales de las hojas con piezas bucales especializadas para succionar su contenido. Este proceso no solo destruye los tejidos, sino que reduce drásticamente la capacidad del ejemplar para realizar la fotosíntesis, debilitándola de forma sistémica.
Otro dato a tener en cuenta sobre esta plaga es que su proliferación resulta alarmante debido a la rapidez de su ciclo biológico, atravesando las etapas de huevo, larva, ninfa y adulto. En condiciones de calor extremo, este ciclo puede completarse en apenas unos días. Por ende, los ambientes interiores con calefacción durante el invierno son su hábitat ideal, ya que la reducción de la humedad ambiental favorece su reproducción explosiva.
En lo que respecta a los cultivos que se encuentran en peligro, el ácaro rojo prefiere ejemplares de sensibilidad superior como aquellas de follaje tropical (Ficus, Monstera, Philodendron y Pothus), especies estructurales (Dracaena y diversas hiedras) y plantas con flor (Orquídeas de diversas variedades).
Además de este listado, dicha plaga también se alimenta de las plantas con hojas finas y tejidos blandos, ya que allí el parásito puede penetrar las membranas celulares con menor esfuerzo. Lo mismo sucede con aquellos ejemplares que ya sufren estrés por falta de luz o riego inadecuado.