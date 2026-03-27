El enemigo invisible que atenta contra tus plantas: esta es la peligrosa plaga que se alimenta de las hojas

plaga acaro rojo Esta plaga atenta contra el bienestar de tus plantas.

El impacto del ácaro rojo en la salud de la planta es progresivo y devastador. Su método de alimentación consiste en perforar las células individuales de las hojas con piezas bucales especializadas para succionar su contenido. Este proceso no solo destruye los tejidos, sino que reduce drásticamente la capacidad del ejemplar para realizar la fotosíntesis, debilitándola de forma sistémica.

Otro dato a tener en cuenta sobre esta plaga es que su proliferación resulta alarmante debido a la rapidez de su ciclo biológico, atravesando las etapas de huevo, larva, ninfa y adulto. En condiciones de calor extremo, este ciclo puede completarse en apenas unos días. Por ende, los ambientes interiores con calefacción durante el invierno son su hábitat ideal, ya que la reducción de la humedad ambiental favorece su reproducción explosiva.

acaro rojo Esta plaga prolifera especialmente en ambientes secos y cálidos.

En lo que respecta a los cultivos que se encuentran en peligro, el ácaro rojo prefiere ejemplares de sensibilidad superior como aquellas de follaje tropical (Ficus, Monstera, Philodendron y Pothus), especies estructurales (Dracaena y diversas hiedras) y plantas con flor (Orquídeas de diversas variedades).

Además de este listado, dicha plaga también se alimenta de las plantas con hojas finas y tejidos blandos, ya que allí el parásito puede penetrar las membranas celulares con menor esfuerzo. Lo mismo sucede con aquellos ejemplares que ya sufren estrés por falta de luz o riego inadecuado.