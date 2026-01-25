El ejército de Estados Unidos reúne a más de 3.000 personas y establece el récord de flexiones simultáneas

Cuando comenzó el conteo, el campus se llenó de un sonido colectivo de esfuerzo: respiraciones coordinadas, cuerpos subiendo y bajando al unísono. Durante un minuto exacto, todos los participantes completaron flexiones bajo la mirada de jueces de Guinness World Records y del personal militar presente. Al finalizar, la marca fue confirmada oficialmente.

Flexiones de brazos (1)

Lo que demuestra este logro

El logro tiene un valor concreto para el Ejército de Estados Unidos y la Naval Academy. Demuestra la capacidad de coordinar esfuerzos masivos y refleja la disciplina física y organizativa de los cadetes y oficiales. Además, sirve como un ejemplo público de entrenamiento colectivo y motivación, mostrando que la preparación y la coordinación permiten alcanzar metas que individualmente serían imposibles.

Este récord, aunque centrado en un ejercicio físico, también es una muestra de logística y planificación militar aplicada a un evento público. La Naval Academy documentó cuidadosamente el desarrollo de la actividad, asegurando que todos los protocolos fueran respetados para que Guinness World Records pudiera certificar la marca.