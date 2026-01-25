El ejército de Estados Unidos y la United States Naval Academy, en Annapolis, Maryland, se convirtieron en el escenario de un récord mundial oficial. 3068 personas, entre cadetes, oficiales y voluntarios, realizaron flexiones al mismo tiempo durante un minuto
El ejército de Estados Unidos reúne a más de 3.000 personas y establece el récord de flexiones simultáneas
No solo se rompió un récord, se consolidó un hecho que quedará registrado en la historia de los logros de Estados Unidos
Superando la marca anterior de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que era de 2926 participantes, el evento fue registrado por Guinness World Records y encabezado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien animó a los participantes y supervisó la ejecución correcta de la actividad.
El ejército de Estados Unidos tuvo que coordinar a más de 3.000 personas para realizar un movimiento simultáneo que requiere disciplina y sincronización estricta. Cada participante debía bajar y subir al mismo ritmo, siguiendo las indicaciones de los líderes de grupo y los cadetes, quienes ayudaron a mantener la uniformidad. La organización incluyó ensayo previo, señalización clara y control de tiempo para garantizar que el récord fuera válido.
Cuando comenzó el conteo, el campus se llenó de un sonido colectivo de esfuerzo: respiraciones coordinadas, cuerpos subiendo y bajando al unísono. Durante un minuto exacto, todos los participantes completaron flexiones bajo la mirada de jueces de Guinness World Records y del personal militar presente. Al finalizar, la marca fue confirmada oficialmente.
Lo que demuestra este logro
El logro tiene un valor concreto para el Ejército de Estados Unidos y la Naval Academy. Demuestra la capacidad de coordinar esfuerzos masivos y refleja la disciplina física y organizativa de los cadetes y oficiales. Además, sirve como un ejemplo público de entrenamiento colectivo y motivación, mostrando que la preparación y la coordinación permiten alcanzar metas que individualmente serían imposibles.
Este récord, aunque centrado en un ejercicio físico, también es una muestra de logística y planificación militar aplicada a un evento público. La Naval Academy documentó cuidadosamente el desarrollo de la actividad, asegurando que todos los protocolos fueran respetados para que Guinness World Records pudiera certificar la marca.