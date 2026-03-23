Con tecnología más precisa, mayor capacidad y mejor rendimiento en altura, estos helicópteros marcan una nueva etapa. No se trata solo de sumar equipos, sino de mejorar la respuesta ante emergencias, misiones de rescate y tareas estratégicas.
El ejército de Argentina recibe los primeros helicópteros Bell 407GXi y moderniza su flota de alta montaña
La relación peso-potencia y maniobrabilidad de estos helicópteros los hace especialmente aptos para operar en la montaña, donde el margen de error es mínimo. Las dos primeras unidades que incorporó el ejército llegaron en marzo de 2025 y ya operan en Mendoza, con la mirada puesta en ampliar la capacidad operativa en la Cordillera de los Andes.
Estos helicópteros vienen a reemplazar a los históricos SA-315B Lama, durante décadas protagonistas silenciosos de rescates, evacuaciones y misiones extremas en zonas de difícil acceso. Los nuevos Bell 407GXi no solo son más modernos. Son, sobre todo, más versátiles. Pueden realizar rescates, evacuaciones sanitarias, transporte de personal y carga, e incluso operar en condiciones donde la geografía y el clima ponen todo a prueba.
¿Cómo es esta nueva adquisición del Ejército?
Sin dudas, estos helicópteros marcan un salto generacional que mejora la eficiencia y preparación del Ejército Argentino. La importancia de esta incorporación se puede entender en distintos niveles. Estos se caracterizan por:
- Motor potente: utiliza un turboeje Rolls-Royce con control digital (FADEC), que mejora el rendimiento y la eficiencia.
- Velocidad y alcance: alcanza unos 246 km/h y puede volar más de 600 km sin repostar.
- Autonomía de vuelo: estos helicópteros pueden estar hasta aproximadamente 4 horas en el aire.
- Capacidad de transporte: hasta 7 personas (piloto + 6 pasajeros).
- Capacidad IFR: puede volar con baja visibilidad o condiciones meteorológicas adversas.