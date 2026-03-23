Con tecnología más precisa, mayor capacidad y mejor rendimiento en altura, estos helicópteros marcan una nueva etapa. No se trata solo de sumar equipos, sino de mejorar la respuesta ante emergencias, misiones de rescate y tareas estratégicas.

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El ejército de Argentina recibe los primeros helicópteros Bell 407GXi y moderniza su flota de alta montaña

La relación peso-potencia y maniobrabilidad de estos helicópteros los hace especialmente aptos para operar en la montaña, donde el margen de error es mínimo. Las dos primeras unidades que incorporó el ejército llegaron en marzo de 2025 y ya operan en Mendoza, con la mirada puesta en ampliar la capacidad operativa en la Cordillera de los Andes.