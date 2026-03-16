El Ejército de Argentina da un paso histórico con 50 vehículos blindados de Estados Unidos

El proceso formal de adquisición comenzó con la firma de una Carta de Aceptación de Oferta (LOA) en julio de 2025 durante una visita oficial del entonces ministro de Defensa, Luis Petri, al Pentágono. En ese encuentro con su par estadounidense se acordó la provisión inicial de VCBR 8×8 Stryker para el Ejército de Argentina, como parte de una cooperación en defensa más amplia.

Vehículos de Combate Blindados a Rueda (VCBR) modelo M1126 Stryker (2)

Un salto histórico en capacidad militar de Argentina

El plan contempla la potencial incorporación de hasta más de 200 unidades de este tipo en el mediano plazo, aunque la llegada está siendo escalonada. La primera tanda de ocho vehículos fue completada a fines de 2025, con el ingreso de los primeros cuatro transportadores blindados descargados en el puerto de Zárate, provincia de Buenos Aires, y el inmediato inicio de su puesta en servicio.

En febrero de 2026, el Ejército confirmó la recepción de un segundo lote de cuatro unidades, completando así los ocho vehículos ya incorporados en este programa inicial.

Antes de su arribo, una comisión de efectivos argentinos viajó a Estados Unidos para realizar capacitación técnica y de conducción directamente sobre los blindados Stryker, bajo la supervisión de instructores de la empresa fabricante. Este entrenamiento incluyó aspectos de operación, mantenimiento y seguridad, fundamentales para garantizar el uso efectivo de los nuevos equipos.

La presentación oficial de los vehículos en Argentina se realizó en diciembre de 2025 en el cuartel militar de Boulogne, en un acto donde participaron autoridades del Ejército y del Ministerio de Defensa, junto con el embajador de Estados Unidos.

El Ejército Argentino, que históricamente había operado blindados como los TAM y transportes de fabricación propia o de otras fuentes, da con esta operación un salto cualitativo hacia plataformas modernas 8×8 que favorecen movilidad, protección y versatilidad táctica, capacidades consideradas esenciales para operaciones de despliegue rápido y respuesta en distintos escenarios.