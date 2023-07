El director del Hospital Notti reclamó cambios urgentes en la formación universitaria de médicos

►TE PUEDE INTERESAR: Médicos recibieron una mejorada propuesta del Gobierno con respuesta a reclamos históricos

jorge-perez-notti (1).jpg Jorge Pérez, director del hospital Notti.

El Hospital Notti llamó a cubrir 43 cargos y se presentaron 11 médicos

"En el último llamado se abarcó a 43 cargos, pero se presentaron sólo 11 médicos", contó Pérez y recordó: "Antes se llamaba para 43 cargos y se presentaban muchos más. Quedaban entonces algunos profesionales sin conseguir trabajo. Lamentablemente esto se revirtió porque además ha cambiado la visión de los jóvenes y de los futuros colegas para quienes la salud pública no es atractiva, además de que los salarios son bajos".

El director explicó que "en pandemia se incorporaron médicos de Venezuela, en particular anestesistas, en el Notti y en el Central".

Aseguró el entrevistado que "el Notti no ha tenido una pérdida importante del recurso humano. Es cierto que hay casos de algunos que se fueron a Europa, o más cerca, a Chile y a San Luis. Pero la mayoría no lo ha hecho definitivamente. Hacen guardias en esos lugares y vuelven porque siguen con el cargo acá".

"De todos modos -lamentó- que se vayan dos, o uno, afecta al servicio. Lleva muchos años formar un recurso humano y con perder a uno solo, ya la atención se verá resentida".

Las guardias interminables

El titular del Notti se manifestó en contra de las guardias de 24 horas y consideró razonables las de 12 horas, como en Chile. "Se habla mucho del pluriempleo en Mendoza y la verdad es que 24 horas de guardia es mucho. Pasa que a veces se prefiere concentrar la guardia en un solo día para tener el resto de los días dedicados a la atención privada. Y hacer medias guardias de 12 horas implica sacrificar esa actividad privada".

"También la actividad privada se ha visto resentida. Antes la salud pública era una parte de nuestro ingreso. Hoy es la parte más importante. Por eso desde nuestro hospital y desde el Ministerio de Salud se plantean acciones para superar la situación, pero la solución no va a ser definitiva"

hospital notti.jpg En estos días disminuyó a la mitad la atención de niños en el Hospital Notti tras el pico de 900 pacientes diarios la semana pasada.

La formación universitaria

Jorge Pérez fue contundente: "Hay que repensar la formación en la universidad, desde las residencias, para hacerlas más atractivas. No puede ser que un neurocirujano deba pasar 20 años para estar en condiciones de dar respuesta al sistema sanitario. A los estudiantes esto no les resulta agradable porque la residencia, la especialidad, la práctica misma y los salarios no acompañan".

A modo de reflexión señaló además: "Los que estudian ahora son distintos y está bien: no quieren hacer guardias nocturnas o los fines de semana y me parece perfecto. Y las especialidades duras como cirugía, anestesia, terapias o neo las evitan porque no son atractvas".

Reiteró el director que "en el Notti todos los servicios los tenemos cubiertos. Neurólogos pediátricos tenemos 3, con alta demanda, pero hay muy pocos en la provincia y los que hay eligen la parte privada. Neurocirujanos teníamos 5 y quedaron 3. En los próximos días vendrá uno más y de los dos que pidieron licencia, uno se va a quedar en el hospital porque le mejoramos las condiciones".

Finalmente destacó que los picos de enfermedades respiratorias han disminuido a la mitad: "De 900 niños que atendíamos por día, pasamos a 450".

