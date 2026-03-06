El día en que una mujer se disfrazó de hombre para gobernar Egipto: con su barba y estrategia desafío el poder

A lo largo de la historia, ciertas mujeres han conquistado lugares que parecían impensados para su época. Ya fuera en el arte, la ciencia o el poder, muchas rompieron barreras invisibles que las excluían por género. Uno de los casos más asombrosos es el de la única mujer que logró gobernar Egipto y convertirse en Faraón.
Se trata de Hatshepsut, una de las historias más sorprendentes del mundo antiguo. Gobernó durante más de 20 años, impulsó grandes obras arquitectónicas y expandió el comercio egipcio. Sin embargo, todo esto se dió bajo un nombre y aspecto masculino porque era una mujer que quería gobernar pese a ser mujer.
La mujer que se disfrazó de hombre para gobernar Egipto y con su barba desafío el poder
Durante miles de años, el trono del antiguo Egipto estuvo dominado por hombres. El faraón no solo era un gobernante político, sino también una figura sagrada vinculada a los dioses. Por eso, cuando una mujer logró ocupar ese lugar, el hecho se convirtió en algo completamente excepcional.
Ese fue el caso de Hatshepsut, una de las gobernantes más singulares de la historia egipcia. Vivió en el siglo XV antes de Cristo, durante la poderosa Dinastía XVIII de Egipto, una etapa de gran expansión política y económica para el imperio.
Hatshepsut era hija del faraón Tutmosis I y esposa de Tutmosis II. Tras la muerte de su marido, el heredero legítimo, Tutmosis III, todavía era demasiado joven para gobernar, por lo que ella asumió inicialmente el rol de regente.
Con el paso de los años, entre 1490 a 1468 Hatshepsut dio un paso inesperado: proclamarse faraón. Para sostener su poder en una sociedad profundamente patriarcal, adoptó elementos tradicionalmente masculinos del poder real.
En esculturas, relieves y representaciones oficiales comenzó a aparecer con barba postiza, el tocado real y las vestimentas propias de los faraones hombres. Este gesto no fue solo simbólico porque lo que más buscaba era reforzar su legitimidad ante sacerdotes, nobles y funcionarios del reino. De esta manera, Hatshepsut logró consolidarse como gobernante absoluta y ser la primera mujer faraón en mantenerse tanto tiempo en el poder.
Su forma de llegar realmente es muy extraña. Tras la muerte de su esposo, quedó al cuidado de su hijastro y heredero al trono Thutmosis III. Legalmente la posición era de él, pero como era un niño, Hatshepsut fue la que tomó realmente la responsabilidad y el poder.
Durante su gobierno, aplicó una política de pacificación y desarrolló la economía en lugar de luchar contra sus enemigos, como lo hacía la dinastia Thusmosis, peleó junto a sus soldados y construyó uno de los templos más valiosos de Egipto, «Djeser-djeserui», un templo en honor a Amón que fue en realidad su templo funerario.