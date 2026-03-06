El día en que una mujer se disfrazó de hombre para gobernar Egipto: con su barba y estrategia desafío el poder

Faraona Hatshepsut Una poderosa mujer reinó Egipto por más de 20 años escondida bajo la imagen de su hijastro.

Ese fue el caso de Hatshepsut, una de las gobernantes más singulares de la historia egipcia. Vivió en el siglo XV antes de Cristo, durante la poderosa Dinastía XVIII de Egipto, una etapa de gran expansión política y económica para el imperio.

Hatshepsut era hija del faraón Tutmosis I y esposa de Tutmosis II. Tras la muerte de su marido, el heredero legítimo, Tutmosis III, todavía era demasiado joven para gobernar, por lo que ella asumió inicialmente el rol de regente.

Con el paso de los años, entre 1490 a 1468 Hatshepsut dio un paso inesperado: proclamarse faraón. Para sostener su poder en una sociedad profundamente patriarcal, adoptó elementos tradicionalmente masculinos del poder real.

En esculturas, relieves y representaciones oficiales comenzó a aparecer con barba postiza, el tocado real y las vestimentas propias de los faraones hombres. Este gesto no fue solo simbólico porque lo que más buscaba era reforzar su legitimidad ante sacerdotes, nobles y funcionarios del reino. De esta manera, Hatshepsut logró consolidarse como gobernante absoluta y ser la primera mujer faraón en mantenerse tanto tiempo en el poder.

Faraona Hatshepsut (1) La mayor parte de la información que se tiene sobre su historia, la escribió ella misma.

Su forma de llegar realmente es muy extraña. Tras la muerte de su esposo, quedó al cuidado de su hijastro y heredero al trono Thutmosis III. Legalmente la posición era de él, pero como era un niño, Hatshepsut fue la que tomó realmente la responsabilidad y el poder.

Durante su gobierno, aplicó una política de pacificación y desarrolló la economía en lugar de luchar contra sus enemigos, como lo hacía la dinastia Thusmosis, peleó junto a sus soldados y construyó uno de los templos más valiosos de Egipto, «Djeser-djeserui», un templo en honor a Amón que fue en realidad su templo funerario.