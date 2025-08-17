El día en que un país descubrió el secreto de la seda y terminó con el monopolio de China

Con ese pequeño “robo” de conocimiento, el Imperio Bizantino puso en marcha su propia producción de seda. No solo lograron tener acceso directo a este material tan valioso, sino que también rompieron el monopolio de China, cambiando para siempre el comercio y la economía de la región.

De China al mundo

Según The Travel, Justiniano tuvo la fortuna de que los monjes encargados de obtener los gusanos de seda supieran también cómo criarlos y aprovechar sus fibras. La seda, sin embargo, ya tenía una larga historia: se recolectaba en estado silvestre desde el 8500 a. C. en China y fue domesticada hacia el 3000 a. C., tradición atribuida a la emperatriz Leizu. En la antigüedad, los huevos se incubaban en estiércol caliente, mientras que hoy se utilizan métodos modernos como incubadoras.

Con el tiempo, otros países europeos como Italia y Francia perfeccionaron la industria de la seda, expandiéndola y consolidando su independencia frente a China. Este episodio no fue solo un contrabando de huevos: fue un ejemplo temprano de espionaje industrial, creatividad y audacia que transformó la historia.