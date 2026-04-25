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El día en que el divorcio se volvió legal: la historia de un derecho que cambió la vida de millones

El divorcio, un derecho que revolucionó la sociedad argentina, pasó de ser un tabú a una herramienta esencial para la libertad individual

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El día en que el divorcio se volvió legal: la historia de un derecho que cambió la vida de millones

El día en que el divorcio se volvió legal: la historia de un derecho que cambió la vida de millones

Literalmente pasamos de que el matrimonio fuera considerado un vínculo indisoluble donde la idea de separarse legalmente no solo era mal vista, sino que directamente no existía, al divorcio y ahora a que incluso pocas personas elijan casarse.

Pese a ese tránsito cultural y social que sin duda es inevitable, hubo un momento clave en la historia en que ese paradigma empezó a romperse. El día en que el divorcio se volvió legal marcó un antes y un después en la vida de muchas personas.

El divorcio, un pedido incómodo para la época, pero se hizo historia

hombre se quita el anillo de casamiento
El 3 de junio de 1987 se promulg&oacute; la ley que permiti&oacute; disolver legalmente el matrimonio y volver a casarse en el pa&iacute;s.

El 3 de junio de 1987 se promulgó la ley que permitió disolver legalmente el matrimonio y volver a casarse en el país.

Durante gran parte del siglo XX, en Argentina, las parejas que querían separarse no podían volver a casarse. Existía la figura de la “separación personal”, pero no el divorcio vincular, es decir, la posibilidad de disolver legalmente el matrimonio.

Para muchos, permitir el divorcio era visto como una amenaza a la familia tradicional. Sin embargo, la realidad mostraba otra cosa: relaciones rotas, vidas paralizadas y personas obligadas a permanecer unidas solo por una imposición legal, mala vida, poca felicidad y así podemos seguir infinitamente.

El cambio llegó en 1987, cuando se sancionó la Ley de Divorcio Vincular en Argentina durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Entonces, por primera vez, las personas podían "romper" legalmente su matrimonio y volver a casarse.

Si bien la medida fue un gran progreso para el país, algunos la celebraban como un avance en libertad individual, pero otros la seguían viendo con malos ojos por considerarla un golpe a los valores tradicionales.

divorcio legal
Esta normativa revolucion&oacute; la vida civil del pa&iacute;s al permitir, por primera vez desde el retorno democr&aacute;tico.

Esta normativa revolucionó la vida civil del país al permitir, por primera vez desde el retorno democrático.

A pesar de su polémica, la ley avanzó y literalmente cambió para siempre la vida de millones de argentinos. Con el tiempo, incluso se simplificaron los procesos. Hoy, es posible divorciarse de manera más rápida y con menor conflicto y además, sentó las bases para nuevas reformas en materia de derechos civiles y de familia, como la ley de matrimonio igualitario en 2010 y el nuevo Código Civil y Comercial de 2015, que incorporó el divorcio express y amplió los derechos de los convivientes.

Así es como este día que hizo historia transformó un simple pedido en un derecho que entiende el matrimonio como una elección y no como una imposición permanente.

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