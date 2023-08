El desgarrador testimonio de la hermana del médico asesinado en Morón para robarle el auto

"El dormía en el armario (del hospital) porque no tenía plata para volver a casa de las prácticas para cursar. Cuando estaba haciendo la residencia en el Carrillo, las enfermeras le pedían el ambo para lavarlo. Se le pasaba ahí", expresó Victoria Cruz, en declaraciones a A24.

"Mi hermano no vive (sic) en un palacio, es el sueldo de un médico que no tiene un techo digno, un sueldo que no alcanza y encima lo rematan de un tiro en la cabeza", dijo, entre lágrimas, en relación a la situación económica del hombre.