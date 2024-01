El descuido de Mónica Gutiérrez: su marido apareció desnudo en cámara

►TE PUEDE INTERESAR: Día Mundial del Moebius: la enfermedad neurológica que afecta la capacidad de sonreír

“La gente de Telefe me llamó para hacer un Zoom a las 9 y me pidieron que estuviera lista a las 9:30. Yo estaba leyendo en el cuarto, entonces me vestí super rápido, me maquillé y armé la locación con un trípode. Alejandro todavía estaba en la cama. No tuve tiempo de armarlo en otro lado y no me di cuenta de que él había quedado atrapado. Mi idea era que en el plano no se viera y le dije a él que no fuera a salir, pero la nota se hizo larga, porque se ve que estaba rindiendo el rating, él no aguantó más y salió. Yo no me di cuenta de que estaba grabando la puerta”, explicó Mónica.

Embed

“Él no se enteró, porque yo tampoco me di cuenta cuando estaba al aire, hasta que en un momento una productora me puso un stop y me preguntó si quería aclarar algo. Yo no entendía qué tenía que aclarar, hasta que me dijo que el blooper se viralizó. Cuando me di cuenta me saltaron lágrimas, no entendí si eran de llanto o de risa. Decí que es mi marido y el padre de mis tres hijos. Pobre, tuvo un bautismo de fuego en las redes”, analizó la conductora.

►TE PUEDE INTERESAR: Pasajeros se quedaron sin viajar desde Mendoza: vuelos cancelados y demorados por el paro general