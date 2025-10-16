Un grupo de arqueólogos ha realizado en Alemania un excepcional descubrimiento. En concreto, se localizaron alrededor de 1000 artefactos medievales y más de 50 tumbas bajo una capilla del Siglo XII. Las conclusiones del mismo fueron publicadas en la revista Arkeonews.
El descubrimiento de decenas de tumbas que sorprende a los especialistas en Europa
Este descubrimiento realizado en Alemania revela creencias y prácticas antiguas de la época medieval. Todos los detalles, en la nota
Dentro de las tumbas, lo sorprendente es que algunas eran de niños que se cree que no estaban bautizados, algo que hace referencia a una creencia medieval y antigua.
Un descubrimiento inesperado
Los descubrimientos se realizaron en el sitio de la antigua capilla de Mallerbach, cerca de la ciudad de Allstedt, en el distrito de Mansfeld-Südharz. La excavación sobre esta Iglesia ha revelado información profundamente valiosa y emotiva de la fe de esta época.
Según Félix Biermann, el protagonista de este descubrimiento, la capilla pasó por varios procesos de transformación hasta verse como hoy. Finalmente, se convirtió en un lugar de peregrinación.
Pero su historia terminó violentamente. El 24 de marzo de 1524, durante las primeras oleadas de la Guerra de los Campesinos, la capilla fue saqueada e incendiada por ciudadanos de la cercana Allstedt. La excavación buscaba revivir la época mencionada.
Como se dijo antes, el descubrimiento más sorprendente fue el de una serie de tumbas que rodeaban la capilla. De 50, 25 pertenecían a niños no bautizados.
Las tumbas se encontraron exactamente donde el agua de lluvia fluía del techo, filtrándose en el suelo, y lo cierto es que nada de esto es coincidencia.
“Es probable que estos niños no estuvieran bautizados, y los fieles tal vez esperaban que el agua de lluvia, al tocar los muros sagrados de la Iglesia, tuviera algún tipo de poder santificador, un efecto de agua bendita”, explica el líder del descubrimiento.
En la creencia cristiana medieval, el bautismo era esencial para la salvación. Se creía que los bebés no bautizados quedaban excluidos de la gracia celestial.
Qué elementos se encontraron en este descubrimiento
Dejando de lado a las tumbas y a la ubicación de las mismas, también hay que destacar el hallazgo de aproximadamente 1.000 objetos desenterrados se encontraban 25 monedas de plata que datan de los siglos XV y principios del XVI, insignias de peregrino, hebillas de cinturón, cuchillos, herraduras y una saeta de ballesta.
Por otro lado, los especialistas recuperaron balas de plomo, fragmentos de cerámica y restos de materiales de construcción que sugieren la destrucción de la capilla por un incendio.
Probablemente, el lugar del descubrimiento seguirá examinándose, ayudando a crear una visión más amplia de la vida en torno a la Capilla Mallerbach.