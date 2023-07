El cura católico que dejó los hábitos para meterse en política

Gerardo Bustamante foto diario 2.jpg Gerardo Bustamante, el actual candidato a intendente de Guaymallén por el FIT.

Si bien es una persona ecléctica, todas sus decisiones se basan en el trabajo comunitario y en buscar la igualdad de oportunidades para los más desfavorecidos del sistema.

Una vida, muchas vidas

Desde que estudiaba en el seminario Virgen del Rosario, Gerardo Bustamante siempre adhirió a una corriente filosófica de izquierda en la Iglesia Católica: la Teología de la Liberación, que no es justamente conservadora, sino todo lo contrario.

Este fue siempre su perfil y dentro del seminario trató de cultivarlo.

gerardo bustamante seminarista.jpg Gerardo Bustamante (en el centro, sentado, de campera naranja y amarilla) junto a sus compañeros y formadores, en su época de seminarista en el Seminario Virgen del Rosario.

"En mi época de seminarista, fui representante de una editorial de libros religiosos. En ese momento, descubrí que en la biblioteca del seminario había un sector de libros que se enmarcaban en la Teología de la Liberación y a las que los estudiantes no tenían acceso. Hice un trato con la persona encargada de la biblioteca: yo le dejaba libros carísimos y difíciles de comprar, y ella me dejaba sacar los libros marginados"

Así fue como consiguió sacar a la Teología de la Liberación de los anaqueles de la biblioteca apócrifa del seminario y ponerlos al alcance de los estudiantes.

Después se ordenó y gracias a que conoció a un sacerdote obrero -que formaba parte del movimiento de curas tercermundistas- llegó a la comunidad de San Roque, Maipú. Allí donde los sectores rurales son más olvidados.

Gerardo Bustamante seminario virgen del rosario.jpg En el seminario Virgen del Rosario, junto a su familia.

La comunidad con la que comenzó a trabajar fue la del barrio Santa Rita, un conjunto de vecinos que poseían casas muy precarias, en un terreno inhóspito, que ni siquiera les pertenecía.

Los años que trabajó allí, la comunidad creció y se fortaleció, hubo espacio para mejorar la vida de los pobladores. Pero no duró mucho.

El comienzo del fin del barrio Santa Rita fue también el comienzo del fin de su paso por la Iglesia Católica Romana.

Luces y sombras de la Iglesia Católica Romana

La salida de Gerardo de las filas de la Iglesia Católica Romana ocurrió por un hecho puntual: una toma de tierras que se produjo en la zona donde él era párroco, en diciembre del 2010.

gerardo bustamante misa.jpg A punto de comenzar una misa.

Él acompañó el reclamo y la política y la institución religiosa hicieron el resto: le pidieron que se retirara del lugar. Él no sólo no lo hizo, sino que se dio cuenta de que su proyecto de servir a la comunidad no se iba a concretar dentro de las filas de la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, le escribió una carta al Arzobispo, comunicándole que dejaba los hábitos.

Dejar los hábitos en el caso de Gerardo consistió sólo en un anuncio, no hizo falta juicio eclesiástico, ni dispensa papal, simplemente porque a él no le interesó pasar por todas esas instancias.

gerardo con chicos de comunion.jpg Gerardo Bustamante durante una primera comunión, cuando era sacerdote católico romano. En la parroquia de San Roque, Maipú.

Su destino estaba definitivamente en otro lado y lo único que él hizo fue seguirlo.

Su única preocupación cuando decidió dejar de ser sacerdote de la Iglesia Católica Romana fue cómo lo tomaría la gente para la que él venía trabajando.

"Me acuerdo que una señora muy humilde del lugar me dijo: Mirá Gerardo, nosotros te hemos conocido a vos acá, haciendo trabajo con la gente, si te vas de la Iglesia te vamos a seguir aceptando".

Siguiendo otros caminos de fe

Gerardo se fue de la Iglesia Católica Romana, pero no abandonó sus creencias y sus convicciones. "De a poco me fui encontrando con gente que pensaba lo mismo que yo, que comulgaba con ideas similares, nos empezamos a reunir y nos hicimos parte de un movimiento internacional que nos dio cobijo. Y armamos un centro cristiano que tiene reconocimiento de culto con esta perspectiva.

Se llama Centro Cristiano Internacional Anawin, una palabra en arameo que significa "los pobres de Yahvéh".

con los religiosos de Anawin.jpg Gerardo Bustamante (segundo de izquierda a derecha) con los religiosos y religiosas del Centro Cristiano internacional Anawin. En este culto, Gerardo es actualmente obispo.

Pertenecemos a una comunión internacional que nuclea a muchas tradiciones, anglocatólicas y de la reforma que tienen el mismo pensamiento. Estan en Tucumán, Buenos Aires y Córdoba,y hay gente en México que adhiere

Se trata de una Iglesia con reconocimiento de Culto en el país, cuya mirada es inclusiva: acepta la ordenación religiosa de mujeres y de personas de la comunidad LGBT.

Entre las personas que se sumaron a este culto, hay varios ex sacerdotes, que como él, no encontraron su lugar dentro del catolicismo romano.

La militancia social y política

Movido por sus convicciones sociales, y por la necesidad de hacer más por los que menos tienen, Gerardo siguió el camino de la política.

Gerardo en colonia molina.jpg Gerardo Bustamante con la gente de Colonia Molina, con la que hoy trabaja a través de la organización Otro Mundo Posible.

En un principio formó la organización Otro Mundo Posible que trabaja básicamente con el fortalecimiento alimentario y la perspectiva de género en Colonia Molina, Guaymallén.

Sin embargo, llegó un punto en el que sintió que lo que podían hacer a través de la organización no era suficiente.

"Hay cuestiones que no se pueden resolver al nivel de una ONG. Cuando la gente no puede llevar los chicos a la escuela porque viven en una calle de tierra que se inunda, ahí es donde las organizaciones tienen un techo". Gerardo descubrió que ese techo podía ser superado por la política partidaria, que le daría otras herramientas para resolver los problemas de la gente

"Este lugar lo encontré en el MST, me sentí reflejado en su propuesta" "Este lugar lo encontré en el MST, me sentí reflejado en su propuesta"

Cuando se acercó al partido, le propusieron trabajar en un movimiento de desocupados denominado Teresa Vive, que en ese momento necesitaba recuperar fuerzas: "Cuando empezamos a militar eran muy pocas familias las que lo integraban, pero actualmente son más de 500".

Gerardo bustamante foto diario 1.jpg Gerardo Bustamante, un hombre que ha vivido "muchas vidas en una", pero en cada una de sus decisiones, cuenta que siempre ha priorizado el trabajo con los excluidos del sistema.

En cuanto a la candidatura, Gerardo contó que la aceptó por motivos similares a los que ha aceptado todos los desafíos que se le han presentado en su vida: "Trabajar en los lugares en los que se lo necesita, en favor de las personas excluidas".

Tal y como le ocurrió cuando dejó los hábitos católicos romanos, su preocupación central fue cómo tomarían esta postulación sus compañeros de trabajo social.

"Ellos estuvieron de acuerdo, porque la idea es que la política sea un instrumento para mejorarles las vida a los excluidos del sistema", contó.

En esto se basó y se basa su propuesta, que lo tendrá en la Boleta Única, en las próximas elecciones generales de la provincia.