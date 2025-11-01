Desde piscinas y teatros hasta parques acuáticos y centros comerciales, cada rincón está diseñado de este crucero está diseñado para sorprender y satisfacer todo tipo de gustos. Más allá de su lujo, este barco representa también un desafío logístico y tecnológico, demostrando lo avanzado que está el sector naval y cómo se han redefinido los viajes de placer por los océanos.

Crucero

El crucero más grande del mundo: un barco de lujo para más de 9.000 personas

El crucero más grande del mundo ya es una realidad y se llama Icon of the Seas. Este gigante de los mares no es solo un barco: es prácticamente una ciudad flotante capaz de transportar a más de 7.600 pasajeros y 2.350 tripulantes. Su tamaño supera ampliamente al legendario Titanic, y su tonelaje bruto ronda los 250.000 GT, lo que lo convierte oficialmente en el crucero más grande que haya surcado los océanos hasta ahora.