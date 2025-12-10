El creador de ChatGPT contó que la IA fue clave para criar a su bebé: "Una ayuda real"

A diferencia de búsquedas dispersas en internet, la IA le ofreció respuestas inmediatas, personalizadas y con un tono cercano, lo que para él representó un soporte emocional importante.

Con estas declaraciones, Altman plantea una idea: la IA ya no es solo una herramienta laboral o técnica, sino que puede convertirse en un compañero cotidiano, incluso en tareas tan humanas como la paternidad.

En The Tonight Show, Sam Altman contó que ChatGPT se volvió imprescindible en su día a día.

¿Una tendencia creciente? Cómo cambia la visión de criar en plena era digital

Las palabras de Altman caen en un contexto más amplio: cada vez más personas recurren a tecnologías de inteligencia artificial como ChatGPT para consultar dudas médicas, educativas o de crianza. En ese sentido, el debate ya no pasa por si la IA sirve, sino por qué tan confiables podemos hacer sus respuestas, especialmente cuando se trata de salud, desarrollo infantil o decisiones importantes.

El anuncio también genera preguntas éticas y sociales: ¿qué significa depender de una IA para criar a un hijo? ¿Puede una máquina reemplazar el instinto, la experiencia humana o el asesoramiento profesional? Altman mismo reconoció que hay riesgos como las “alucinaciones” de la IA o respuestas incorrectas, lo que invita a la prudencia.

Hacia dónde va la paternidad con la IA

La confesión de Altman marca un antes y un después en la forma en que entendemos la paternidad. ChatGPT deja de ser una herramienta de oficina y se transforma en un recurso personal, íntimo, que acompaña decisiones sensibles.

Queda por verse si ese uso generalizado será saludable, si derivará en mayor confianza en la tecnología con sus ventajas y riesgos o si generará dependencia. Pero, por ahora, lo que queda claro es que la IA ya no es futurista: está instalada en lo cotidiano.

Por supuesto, nunca hay que pasar por alto la visita a un profesional de la salud como factor fundamental, más allá de la existencia de las IA.