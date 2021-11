También se puede colaborar depositando en la siguiente cuenta: CBU 0200302111000003688412 Alias TODOS.POR.LOLO.

El compromiso de Javier

Javier Sosa cocinará masivamente carne a la olla en el espacio verde rivadaviense. "En esta oportunidad los voy a invitar a que entre todos ayudemos a Lolo. Lolo padece AME (atrofia muscular espinal y necesita realizar un tratamiento médico muy costoso. El sábado 6 de noviembre voy a cocinar para recaudar fondos para que Lolo pueda comenzar su tratamiento cuanto antes", dijo el chef solidario.

lolo-cbu.jpg Además de la venta de carne a la olla que hará el Chef Sin Fronteras en Rivadavia, y que continuará la semana siguiente en Río Cuarto, también se ha abierto una cuenta de ahorro para depositar donaciones de dinero.

"Tengo pensado cocinar para este sábado entre 600 y 800 pociones de carne a la olla para vender y así ayudar a los papis de Lolo en lo que llamamos Tardes de Feria. Es mucha plata la que hace falta, y vamos a seguir trabajando en ello. Luego de Rivadavia vamos a repetir el evento en Río Cuarto (hogar de Lolo y su familia) el sábado 13. Allá voy a ver si continuamos y lo hacemos en Río Negro", explicó Javier Sosa.

Consultado el cocinero solidario sobre los gastos para la logística de tan inmensa acción culinaria, Sosa dijo: "Hay mucha gente que colabora con los insumos. Han donado verdura, carne, aceite y otras cosas, ¡Hasta la leña me han conseguido!"

"Voy a ver de ponerme a vender algunas especias mías para poder sufragar los gastos del viaje, que son muy poquitos, algo de combustible y un lugarcito para dormir. Si no, me llevaré mi carpa y dormiré ahí. Yo no saco nada de plata de lo que se recauda -va toda al beneficiario del evento- y los gastos de logística los conseguimos por otro lado o lo ponemos del bolsillo", detalló el chef, que televisará desde las 13 en directo este sábado (6) la preparación de la comida para la venta solidaria en su espacio en El Siete.

Finalmente, y ante la pregunta de porque hace este duro trabajo solidario, Sosa dijo: "Hace cinco años que lo hago, por toda Latinoamérica. Tuve que parar sólo por la pandemia, pero ya estamos de nuevo en marcha", explicó, para agregar: "Esto es en agradecimiento a Dios por la salud de mis hijos y la de mi madre", sentenció el Chef Sin Fronteras.