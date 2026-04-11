Silvina Luna: el crudo relato de Soledad Rodríguez su íntima amiga

Una frase que resume, en pocas palabras, el conflicto interno que atravesó durante años y que la llevó a operarse.

Pero lo más fuerte llegó cuando habló del deterioro físico que vivió en sus últimos meses, una etapa que, según contó, se mantuvo en la intimidad.

“Es una locura, horrible decir esto, pero los últimos meses fueron un deterioro que nunca quisimos contar. La realidad es que fue muy duro, había días que le ponían el respirador y después se lo sacaban a las dos semanas, ella estuvo consciente de esa situación y sabiendo que era cuestión de días. La verdad fue muy triste”, relató.

El relato también reconstruyó el inicio del calvario, que comenzó poco tiempo después de la intervención estética: “A los pocos meses de operarse ya le empezó a escribir al médico diciéndole que le ardía y le dolía, ahí arrancó el padecimiento, fueron como 8 o 10 años de sufrir”. Una frase que vuelve a poner en evidencia la larga lucha que enfrentó Silvina, lejos de las cámaras.

En ese sentido, Rodríguez explicó cuál es el verdadero objetivo del documental: “El documental va a mostrar la historia completa de lo que pasó Silvina, que fue una tortura”.

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Y aclaró que no se trata de generar miedo, sino conciencia: “No creo que la gente deje de operarse a raíz de esto, pero como para que la gente tenga un poco más de herramientas e información a la hora de tomar una decisión así en la que pones en riesgo tu vida”.

Así, el testimonio de Soledad Rodríguez no solo aporta un relato crudo y sin filtros, sino que también anticipa el fuerte impacto que tendrá el documental sobre Silvina Luna, una historia que cuenta uno de los momentos más dolorosos del espectáculo argentino.

Fuente: pronto.com.ar