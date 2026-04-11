El vuelo en helicóptero que alcanzó los 12.000 metros de altura y rompió el récord mundial

Para lograrlo, eligió un entorno exigente. La zona de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde las condiciones meteorológicas podían jugar tanto a favor como en contra. Allí ejecutó la maniobra con un helicóptero preparado al detalle, confiando más en su experiencia como piloto acrobático que en la asistencia tecnológica externa.

Fres North (1)

La importancia de este record

El tramo clave del récord se mantuvo durante varios minutos (entre 3–5 min) en condiciones extremas, un requisito fundamental para validar no solo la altura alcanzada, sino el control real del helicóptero en una de las mayores altitudes registradas a nivel mundial.

Lo que distingue este intento no es únicamente la exigencia técnica, sino el contexto en el que se desarrolló. En una industria donde los grandes avances suelen estar ligados a fuertes inversiones y respaldo corporativo, Fred North eligió un camino mucho más austero y, al mismo tiempo, más desafiante. Cada ajuste del helicóptero, cada prueba y cada decisión recayeron directamente sobre él y un equipo reducido, lo que transformó la hazaña en un ejercicio de precisión casi artesanal en busca de una altura límite.

La relevancia de este logro va más allá del récord del mundo de altura en helicóptero. Pone en valor el conocimiento acumulado y la capacidad individual de empujar fronteras en un entorno donde alcanzar grandes altitudes implica enfrentar no solo límites mecánicos, sino también físicos. En ese sentido, funciona como un recordatorio claro: la innovación no siempre nace en grandes estructuras, sino también en la iniciativa personal, cuando hay experiencia, disciplina y una idea lo suficientemente sólida como para sostenerse incluso en el aire más delgado del mundo.