El caso de la nena que sufre bullying en Tupungato es uno de los 27 denunciados en Mendoza en 2022

Miguel Conocente, coordinador del cuerpo que depende de la DGE, explicó en Radio Nihuil que "el año pasado tuvimos 100 casos de bullying en el nivel inicial y primario. Y en lo que va de este año ya son 27. No hay un perfil determinado o un patrón para estas situaciones. Es claro que se trata de una temática que atraviesa todas las clases sociales. También pasa en la educación privada".

El funcionario también contó que "tenemos muchos más talleres que el año pasado, cuando hicimos 821 en las diferentes escuelas públicas de la provincia. Algunos tienen que ver con la demanda y otros son de carácter preventivo de acuerdo con los antecedentes de los distintos establecimientos educacionales".

Mucho de esto tiene que ver con un efecto social del momento violento que vivimos. La escuela no es ajena, pero el problema es que las víctimas son niños y niñas

El caso de Tupungato

Conocente contó que "ya hubo una serie de reuniones con la directora de la escuela, con supervisores y con la madre de la nena. Se han decidido diferentes acciones con los alumnos y los padres y la nena va a volver al grado la semana que viene".

"Nuestro equipo -continuó- tuvo una reunión muy interesante con la mamá, quien se mostró muy preocupada no solo por la situación de su hija sino por lo que se le vino encima al trascender el caso en las redes sociales y en los medios. Es como que hubo un efecto rebote que dejó muy incómoda a la nena. Es que la niña ha quedado como revictimizada lamentablemente. Esto pasa cuando los adultos queremos hacer alguna acción para tranquilizar a nuestros hijos y sin querer cometemos un error".

El directivo admitió que en la DOAITE no habían sido informados pero recalcó que hay un equipo interdisciplinario que está trabajando con el tema y una psicóloga asignada para ayudar a la niña.

El acoso escolar

Miguel Conocente. Miguel Conocente, titular de la DOAITE (Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias Escolares).

“El acoso escolar es un fenómeno que tiene tres aristas: el niño que es acosado, que es la víctima; uno o un grupo de niños, que realiza o realizan el ejercicio del acoso y un grupo grande que hace de testigo. Es decir, es un fenómeno grupal que se produce en un momento determinado y que se repite a lo largo del tiempo, no un caso de un problema del momento entre dos o más alumnos”, aseguró el licenciado Conocente.

El representante de la DGE explicitó que "actuamos cuando se nos hace una derivación. Tenemos 56 equipos de profesionales en toda la provincia. Abordamos temas sociales, de salud.... todo lo que afecte las trayectorias de los aprendizajes y la convivencia de los chicos".

Son muchísimo los requerimientos que recibimos pero la mayoría de las veces tenemos que de alguna manera limpiar la demanda y revisarla con el docente o directivo para ver qué chico precisa de nuestra intervención. Muchos casos se resuelven en el aula con una indicación al maestro o a la maestra

El video que conmovió

El caso de la niña de Tupungato se viralizó en las redes sociales cuando la tía de la pequeña subió un desgarrador video donde su sobrinita cuenta entre lágrimas las burlas que sufre a diario.

El video, que fue grabado por una hermana de la niña y subido a su cuenta de Facebook alcanzó en un día 9.000 reacciones, 3.200 comentarios y fue compartido 67.000 veces. La niña concurre a primer grado de una escuela rural de Tupungato.

El papá de la nena le contó a Diario UNO que su hija “ahora está un poquito mejor, pero porque no ha ido a la escuela".

"Recién venimos de una reunión, pero al final todo fue una burla. Estuvo la directora, la vicedirectora y la maestra de mi nena. Era para hablar del tema de la nena, y la directora me sale con que ella en los recreos se va al comedor a pedirle pan, galletas o té a la celadora. ¡No tiene nada que ver con el tema!", señaló el afligido padre.

Respecto a lo hablado en ese encuentro, el hombre se quejó: "Lo primero que dije cuando entré a la reunión fue que nos había citado a mi señora y a mí, y le pregunté qué había pasado con los demás padres. Siempre nos cita a nosotros solos. Pero ella me respondió que trabajaba de esta manera; primero habla con nosotros y luego con los demás".

Luego agregó: "Le dije (a la directora) que está equivocada, que me hace perder el tiempo. El lunes me vine del trabajo, estoy con el tema de la cosecha de papa, y estábamos en el Chacay, Malargüe".

"La directora me ha dicho que están trabajando en eso, que lo mejor es que ahora se quede en casa, hasta que la vea un psicólogo que van a mandar de la escuela para que la prepare para cuando vuelva a clases", señaló el papá, que sin embargo no quedó conforme. "Ella me prometió una cosa y al final no cumplió, y mira para otro lado", se lamentó.