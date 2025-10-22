Lo que parecía un gesto inocente pronto se convirtió en un símbolo del ingenio de los espías soviéticos: aquel hermoso sello colgado en el estudio de Spaso House, la residencia diplomática en Moscú, era en realidad un dispositivo de espionaje sofisticado.

Regalo sovietico (2)

El caballo de Troya de la Guerra Fría: la pieza de arte soviética que espiaba a los altos cargos de Estados Unidos

Apodado “The Thing” y creado por Leon Theremin, el sello de la Unión Soviética no necesitaba batería ni cables; funcionaba mediante una señal de radio externa que lo activaba. Silencioso y prácticamente indetectable, permaneció oculto durante años mientras los espías estadounidenses inspeccionaban la residencia sin éxito. Incluso cuando se descubrieron otros micrófonos en los jardines o habitaciones, el sello pasó desapercibido gracias a su diseño ingenioso.