Las guerras del mundo están en manos de empresas militares privadas no de Estados, un negocio perpetuo sin derecho

Estados Unidos también tiene sus empresas privadas, siendo Academi (antes Blackwater) la más famosa. Ha estado presente en Irak, Afganistán y varias operaciones en África, protegiendo diplomáticos, bases y convoyes. Aunque trabaja con contratos oficiales, el negocio es privado, y las polémicas sobre abusos han demostrado lo complejo que es separar intereses económicos de estrategias militares estatales.

Las empresas privadas que manejan la guerra

China, por su parte, ha entrado en escena de forma más sigilosa. Sus EMPs operan principalmente en África y Medio Oriente, protegiendo inversiones e infraestructura de compañías chinas, y ofreciendo entrenamiento militar. Aunque no participan directamente en combates como Wagner o Blackwater, su presencia proyecta poder chino sin implicar oficialmente al Estado en conflictos.

En conjunto, estas EMPs muestran que las guerras del siglo XXI son un negocio perpetuo sin derecho: actores privados luchan, asesoran y entrenan mientras la responsabilidad se diluye. Rusia busca influencia encubierta, Estados Unidos combina contratos oficiales y lucro privado, y China protege sus intereses estratégicos globales. El resultado es un tablero de conflictos más complejo, con zonas grises legales y víctimas atrapadas entre balas y contratos.