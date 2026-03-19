El bosque en medio del desierto que se regenera sin plantar un árbol y le gana a la desertificación

Cuando se piensa en el desierto, la imagen que surge es la de grandes dunas de arena y un horizonte sin un solo árbol a la vista. Sin embargo, esta visión está cambiando. Zonas áridas se transforman poco a poco en un bosque sorprendente, un fenómeno que desafía por completo la lógica de la desertificación.
Lo más extraordinario es que este bosque no requiere ser plantado. No hay campañas masivas de siembra, ni introducción de especies foráneas. Gobiernos y científicos habían intentado revertir la desertificación con métodos tradicionales: plantar árboles. Pero aquí, la naturaleza misma parece tomar la iniciativa, y el bosque se regenera por sí solo, esperando silencioso las condiciones adecuadas para renacer.
El bosque en medio del desierto que se regenera sin plantar un solo árbol y le gana a la desertificación
En las regiones secas del centro de Tanzania, en África, bajo campos que a simple vista parecen estériles, sobreviven raíces y tocones de árboles nativos talados décadas atrás. A simple vista, parecen arbustos débiles o maleza sin valor, pero en realidad son tesoros escondidos. Son la base de una técnica llamada Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR), conocida localmente como Kisiki Hai, que en suajili significa “tocón vivo”, una solución que transforma el bosque en desiertos.
El método es sencillo, pero poderoso. Se identifican estos tocones de árboles, se seleccionan uno o dos brotes fuertes y se eliminan los demás. Así, la energía acumulada bajo tierra se concentra en los brotes elegidos, acelerando su crecimiento. En pocos años, lo que parecía un arbusto débil se transforma nuevamente en un árbol funcional, capaz de devolver vida y sombra al desierto.
Cómo esta técnica está cambiando el desierto en bosque
En la década de 1980, el agrónomo Tony Rinaudo trabajaba en zonas áridas de Níger y notó un patrón preocupante: más del 80 % de los árboles plantados morían. La estrategia tradicional fallaba. Fue entonces cuando descubrió que muchos de los “arbustos” del paisaje no eran plantas nuevas, sino brotes de árboles antiguos que aún conservaban raíces vivas. No había que plantar: había que permitir que la naturaleza hiciera su trabajo.
Esta lógica encontró terreno fértil en Tanzania. Según el informe FRA 2020 de la FAO, gran parte del bosque del país no es plantado, sino que se regenera de manera natural. Incluso en áreas degradadas, la biomasa subterránea sigue siendo sorprendentemente alta, lista para emerger cuando se le da la oportunidad.
El éxito de esta práctica no depende de uno solo: agricultores, pastores nómadas, hombres, mujeres, niños, autoridades gubernamentales, agentes forestales, ONG, líderes tradicionales y religiosos participan activamente. Los principales beneficiarios son las comunidades y los propietarios de tierras, quienes ven cómo la naturaleza vuelve a ofrecer alimento, sombra y recursos a sus familias.
Los tres pasos de la regeneración natural
- Selección de tocones: los agricultores eligen los tocones de árboles más fuertes y deciden cuáles brotes dejar crecer.
- Eliminación de competidores: se quitan los tallos y ramas laterales no deseados, y se protege el crecimiento de los brotes frente al ganado, el fuego y la vegetación competidora.
- Mantenimiento periódico: los nuevos brotes se controlan y las ramas laterales se podan de vez en cuando, asegurando un crecimiento sólido y saludable.