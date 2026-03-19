El bosque en medio del desierto que se regenera sin plantar un árbol y le gana a la desertificación

El método es sencillo, pero poderoso. Se identifican estos tocones de árboles, se seleccionan uno o dos brotes fuertes y se eliminan los demás. Así, la energía acumulada bajo tierra se concentra en los brotes elegidos, acelerando su crecimiento. En pocos años, lo que parecía un arbusto débil se transforma nuevamente en un árbol funcional, capaz de devolver vida y sombra al desierto.

Farmer Managed Natural Regeneration (FMNR) (1)

Cómo esta técnica está cambiando el desierto en bosque

En la década de 1980, el agrónomo Tony Rinaudo trabajaba en zonas áridas de Níger y notó un patrón preocupante: más del 80 % de los árboles plantados morían. La estrategia tradicional fallaba. Fue entonces cuando descubrió que muchos de los “arbustos” del paisaje no eran plantas nuevas, sino brotes de árboles antiguos que aún conservaban raíces vivas. No había que plantar: había que permitir que la naturaleza hiciera su trabajo.

Esta lógica encontró terreno fértil en Tanzania. Según el informe FRA 2020 de la FAO, gran parte del bosque del país no es plantado, sino que se regenera de manera natural. Incluso en áreas degradadas, la biomasa subterránea sigue siendo sorprendentemente alta, lista para emerger cuando se le da la oportunidad.

El éxito de esta práctica no depende de uno solo: agricultores, pastores nómadas, hombres, mujeres, niños, autoridades gubernamentales, agentes forestales, ONG, líderes tradicionales y religiosos participan activamente. Los principales beneficiarios son las comunidades y los propietarios de tierras, quienes ven cómo la naturaleza vuelve a ofrecer alimento, sombra y recursos a sus familias.

Los tres pasos de la regeneración natural