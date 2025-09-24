El bodegón para comer milanesas con papas fritas

Este afamado bodegón, conocido como La Tacita, se encuentra en una las áreas gastronómicas más dinámicas de Buenos Aires ya que tiene 3 sucursales. Este restaurante tradicional presenta una oferta irresistible, ideal para disfrutar en familia de una combinación sabrosa que captura la esencia de la cocina argentina.

En términos de precios, este lugar es bastante accesible. Por solo $23.000 puedes deleitarte con una de sus especialidades, un plato pensado de milanesa de cerdo con papas fritas. Además, por el mismo valor tiene otro menú del día: escalope con puré.

bodegón la tacita El bodegón tiene 3 sucursales, una en Boedo.

Además de estas joyas gastronómicas, La Tacita impresiona con un menú variado que incluye otras opciones destacadas para pedir. Entre ellas se encuentra la carne a la criolla, por un precio de $15.000, o un plato de lentejas o mondongo, por $17.000.

Este bodegón te espera en cualquiera de sus 3 sucursales. Dos en el barrio de Boedo -avenida Boedo 1595 o avenida San Juan 4202- o en la zona de Congreso -calle Riobamba 95-. Estos vecindarios, rebosante de vida, son el escenario perfecto para una velada inolvidable con excelente comida y, por qué no, alguna bebida para acompañar. tener