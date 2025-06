Jardinería: el abono casero que necesita toda suculenta para crecer saludable

La suculenta es un ejemplar de simple cuidado. Casi no requiere riego, ya que son sensibles al exceso de hidratación y sus raíces podrían pudrirse fácilmente; mientras que crecen con un poco de iluminación solar indirecta. Sin embargo, esto no significa que dicha planta no requiera de nutrientes para impulsar la formación de sus tallos y hojas.

En este sentido, expertos en jardineríasugieren preparar un barato abono casero que mejorará la capacidad de fotosíntesis de la planta, fortalecerá la estructura celular de la suculenta y también promoverá in crecimiento saludable.