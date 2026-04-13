El árbol que todo jardín de casa necesita: no rompe el suelo, es resistente y productivo

Las hojas de este árbol son verdes y brillantes, con un aspecto ornamental que se mantiene atractivo durante gran parte del año. En primavera y verano, el granado se llena de flores de color rojo intenso, muy llamativas, que además atraen polinizadores como abejas y colibríes, aportando vida y movimiento al jardín. Luego de la floración, en verano y principios de otoño, aparecen sus frutos. Las granadas, conocidas por su sabor dulce y refrescante, perfectas para consumo fresco, jugos o preparaciones caseras.

_Granado

¿Por qué plantar un árbol de granado en casa?

Una de las mayores ventajas del granado es su extraordinaria resistencia a la sequía. Es un árbol que tolera muy bien el calor intenso y puede sobrevivir con riegos moderados, lo que lo hace ideal para climas secos como los de muchas regiones de Argentina.

Además, se adapta a distintos tipos de suelo, siempre que tengan buen drenaje, lo que facilita su cultivo tanto en tierra como en macetas grandes. Esto lo vuelve una opción versátil incluso para patios pequeños o espacios reducidos.

En cuanto al mantenimiento, el granado es sencillo. Requiere podas ligeras para mantener su forma, mejorar la ventilación y favorecer la producción de frutos. Un abonado equilibrado en primavera ayuda a potenciar su floración y cosecha.

El granado es un árbol que combina estética, funcionalidad y resistencia. No levanta el piso con sus raíces, ofrece frutos deliciosos en verano y soporta la sequía, convirtiéndose en una elección ideal para casas pequeñas que buscan un jardín práctico, vivo y con sabor propio. Plantar un granado es apostar por un espacio que se disfruta con los ojos, con la sombra y también con el paladar.