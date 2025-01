El amor de tu vida ¿Es cierta la teoría de que los hombres se enamoran una sola vez en la vida?

Ese amor los marca para siempre y los acompaña por más que formen nuevas parejas. Lo curioso es que comencé a consultar con mis amigos y familiares varones y en su mayoría confirmaron esta teoría.

Esta teoría explica que tras vivir un amor muy fuerte, intenso y profundo, los hombres no son capaces de borrar de su corazón y mente a esta persona y vagan por el mundo en busca de una versión parecida. Esto no significa que no puedan empezar nuevos vínculos, sino que hay uno que jamás olvidaran y les dolerá por siempre.