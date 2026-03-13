Quienes tienen pelo graso saben lo complicado que es eliminar esa grasitud (y que la misma no vuelva a formarse rápidamente) y que al mismo tiempo el cabello no se vea seco. Un truco al que recurren muchas jóvenes es aplicarse en las raíces un poco de agua micelar, pero ¿esto funciona realmente?
El agua micelar sirve para eliminar la grasa del pelo: ¿si o no?
Algunas personas aseguran que aplicar un poco de agua micelar en el cuero cabelludo ayuda a eliminar la grasa y la suciedad acumulada
¿El agua micelar sirve para eliminar la grasa del pelo?
La respuesta corta es sí, pero con matices. El agua micelar no reemplaza al shampoo tradicional, pero puede ser un "salvavidas" interesante para ciertos momentos. Al igual que en la piel, el agua micelar contiene micelas, que son moléculas que actúan como imanes: un extremo atrae el agua y el otro atrae la grasa y la suciedad.
El agua micelar es excelente para quitar el exceso de sebo, restos de laca o contaminación sin ser agresiva. Además, a diferencia de otros shampoos antigrasa muy fuertes, no reseca el cuero cabelludo (lo cual es bueno, porque si resecas demasiado, tu piel puede producir más grasa para compensar).
¿Cómo usar al agua micelar en el pelo correctamente?
- Humedece un disco de algodón y pásalo por las raíces grasas.
- Seca con secador.
- También puedes aplicarlo directamente en el cuero cabelludo antes de la ducha y luego tendrás que masajearlo.
También es importante aclarar que el agua micelar moja el pelo. Si la usas en seco para una emergencia, tendrás que secar la zona con un secador o quedará con aspecto húmedo. Por otro lado, hay que tener ciertos cuidados. Si usas agua micelar de rostro en el pelo, asegúrate de que no tenga aceites (muchas son bifásicas). Si tiene aceite, terminarás con el pelo más graso de lo que empezaste.
Siempre que uses agua micelar, tienes que enjuagar o aclarar el pelo con agua. Aunque en la cara no siempre se aclara, en el pelo es mejor pasar un paño húmedo después para no dejar restos de tensioactivos.
Para finalizar, debemos concluir en que el agua micelar es un excelente truco para limpiar las raíces entre lavados o para una limpieza profunda, pero si tu problema de grasa es persistente, lo ideal es un shampoo micelar específico para el cabello.