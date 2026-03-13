El agua micelar sirve para eliminar la grasa del pelo: ¿si o no?

¿Cómo usar al agua micelar en el pelo correctamente?

Humedece un disco de algodón y pásalo por las raíces grasas.

Seca con secador.

También puedes aplicarlo directamente en el cuero cabelludo antes de la ducha y luego tendrás que masajearlo.

También es importante aclarar que el agua micelar moja el pelo. Si la usas en seco para una emergencia, tendrás que secar la zona con un secador o quedará con aspecto húmedo. Por otro lado, hay que tener ciertos cuidados. Si usas agua micelar de rostro en el pelo, asegúrate de que no tenga aceites (muchas son bifásicas). Si tiene aceite, terminarás con el pelo más graso de lo que empezaste.

Siempre que uses agua micelar, tienes que enjuagar o aclarar el pelo con agua. Aunque en la cara no siempre se aclara, en el pelo es mejor pasar un paño húmedo después para no dejar restos de tensioactivos.

Agua micelar (2) El agua micelar puede eliminar la grasa del pelo, pero no debe usarse todos los días.

Para finalizar, debemos concluir en que el agua micelar es un excelente truco para limpiar las raíces entre lavados o para una limpieza profunda, pero si tu problema de grasa es persistente, lo ideal es un shampoo micelar específico para el cabello.