Maquillaje y skincare de otoño: cómo cuidar la piel para que no se seque

Maquillaje piel.jpg

El próximo paso será aplicar base de maquillaje (si tu piel es oleosa puedes elegir una base con sérum como por ejemplo la Base Sérum Nude Me Una de Natura) o solamente corrector de ojeras.

En otoño la piel suele secarse debido al clima frío, y es por ello que siempre debemos mantenerla hidratada. Puedes ayudarte con brumas faciales (como por ejemplo la Bruma facial Hidra Fix de Natura, o el Mist Hidratante Facial Rose Care de NIVEA).

¿Qué maquillaje usar en otoño?

El otoño siempre va bien con los tonos tierra o marrones, y este año el color del año será el Mocha Mousse, por lo que te aconsejamos buscar ese tono no solo en las sombras para ojos, sino también en los labiales y en el contorno.

Maquillaje.jpg Maquillaje en tonos marrón.

Puedes comenzar aplicando una base de maquillaje y continuar con un poco de corrector de ojeras, sombras de ojos, blush y contorno, y finalizar con un poco de máscara de pestañas.

Este año se usarán mucho las máscaras de pestañas de colores, por lo que te aconsejamos recurrir a una de color marrón como por ejemplo la Máscara de Pestañas Get The Look Marrón Perfect Brown.

*DIARIO UNO no mantiene ninguna relación comercial con las marcas mencionadas en la nota.