El afortunado que aún guarde un billete de 10 pesos, tiene un tesoro: por qué y para qué sirve

Por qué un billete de 10 pesos es un tesoro

Los aficionados al reciclaje tienen en casa distintos objetos y elementos de uso diario a los cuales se les puede dar una segunda vida. Un claro ejemplo son los billetes rotos o desgastados que, cuando pierden su funcionalidad principal, pueden convertirse en fantásticas piezas de decoración.

Como ya mencionamos, el billete de 10 pesos se sigue usando monetariamente en el país. Pero con los aumentos y la devaluación de la plata, algunos kioscos no lo reciben o prácticamente no nos sirve para comprar nada. Si bien como "vuelto" sirve y se usa mucho, su valor monetario no nos ayuda.