El ADN decía que no era la madre de sus propios hijos a pesar de serlo: era una "quimera" genética

Sin embargo, cuando tuvo que demostrar legalmente que era la madre de sus hijos para recibir beneficios sociales, se encontró con un misterio imposible. Las pruebas de ADN decían que no era la madre.
El ADN decía que no era la madre de sus propios hijos: era su progenitora, pero tenía dos ADN
Los laboratorios confirmaban, una y otra vez, que su perfil genético no coincidía con el de los hijos. Para Lydia, era una pesadilla: ¿cómo podía la ciencia negar lo que la vida le mostraba claramente todos los días? La situación escaló hasta los tribunales, donde su credibilidad y su maternidad fueron puestas en duda.
Fue entonces cuando los genetistas comenzaron a examinarla más a fondo y descubrieron algo asombroso. Lydia Fairchild tenía dos conjuntos distintos de ADN en su cuerpo. No era una mutación común ni un error de laboratorio.
La quimera genética
Lydia era una quimera genética. Durante su desarrollo embrionario, fusionó células de dos embriones distintos, creando un cuerpo con dos identidades genéticas coexistiendo en un mismo organismo. Esto explicaba por qué las pruebas de ADN tomadas de su sangre no coincidían con sus hijos, aunque su tejido reproductivo sí era compatible.
Este descubrimiento cambió la historia para Lydia y para la genética. Ella era legalmente madre de sus hijos, pero su caso se convirtió en uno de los ejemplos más fascinantes de quimerismo humano, un fenómeno extremadamente raro. Su experiencia no solo resolvió un misterio legal y familiar, sino que también abrió los ojos de la ciencia sobre cómo algo tan profundo como el ADN puede jugar en contra de la intuición humana.