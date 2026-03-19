El ADN decía que no era la madre de sus propios hijos a pesar de serlo: era una "quimera" genética

Fue entonces cuando los genetistas comenzaron a examinarla más a fondo y descubrieron algo asombroso. Lydia Fairchild tenía dos conjuntos distintos de ADN en su cuerpo. No era una mutación común ni un error de laboratorio.

Lydia Fairchild (3)

La quimera genética

Lydia era una quimera genética. Durante su desarrollo embrionario, fusionó células de dos embriones distintos, creando un cuerpo con dos identidades genéticas coexistiendo en un mismo organismo. Esto explicaba por qué las pruebas de ADN tomadas de su sangre no coincidían con sus hijos, aunque su tejido reproductivo sí era compatible.

Este descubrimiento cambió la historia para Lydia y para la genética. Ella era legalmente madre de sus hijos, pero su caso se convirtió en uno de los ejemplos más fascinantes de quimerismo humano, un fenómeno extremadamente raro. Su experiencia no solo resolvió un misterio legal y familiar, sino que también abrió los ojos de la ciencia sobre cómo algo tan profundo como el ADN puede jugar en contra de la intuición humana.