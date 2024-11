El abono orgánico que es oro en polvo para revivir tu limonero y se hace con un ingrediente

limonero.jpg

Además, el uso de abonos orgánicos evita la acumulación de productos químicos en el medio ambiente, lo que es especialmente importante si tienes un huerto o un jardín donde prefieres cultivar de manera ecológica.

Abono orgánico para limonero: cómo hacerlo de forma casera a base de espinacas

La espinaca es conocida por su alto contenido de hierro, pero también aporta otros nutrientes valiosos que las plantas necesitan para crecer. Preparar un abono con espinaca no solo es beneficioso para tu limonero, sino que también es una excelente manera de reciclar restos de alimentos que, de otro modo, podrían terminar en la basura. Aquí te mostramos cómo hacerlo de manera fácil y efectiva.

Ingredientes

Un manojo grande de espinacas frescas (si tienes espinacas sobrantes, también puedes utilizarlas)

1 litro de agua

Una licuadora o procesador de alimentos

Un colador (opcional, pero recomendado)

Una botella con atomizador (opcional, para aplicar sobre las hojas)

Preparación

Limpieza de las espinacas: Antes de comenzar, asegúrate de lavar bien las espinacas para eliminar cualquier posible suciedad, pesticidas o contaminantes. Esto es fundamental, ya que queremos que el abono sea completamente seguro para tu limonero. Licuar las espinacas: Coloca las espinacas en la licuadora o procesador de alimentos. Añade el litro de agua y licúa hasta obtener una mezcla homogénea y de color verde oscuro. Si no tienes licuadora, también puedes triturar las espinacas con un mortero, pero la licuadora facilita mucho el proceso. Filtrar la mezcla: Usando un colador, filtra la mezcla para separar los restos de espinaca y obtener solo el líquido. Este paso es importante, ya que los restos sólidos pueden obstruir las boquillas del atomizador o dificultar la aplicación directa sobre el suelo. El líquido resultante es tu abono orgánico concentrado.

Aplicación:

Si deseas aplicar el abono sobre las hojas de tu limonero, coloca el líquido en una botella con atomizador. Rocía el abono de manera uniforme sobre las hojas, asegurándote de cubrir tanto el anverso como el reverso. Realiza la aplicación temprano en la mañana o al final de la tarde, evitando el sol intenso para prevenir que las hojas se quemen.

Si prefieres regar el abono en el suelo, vierte el líquido directamente en la base del limonero, asegurándote de que el abono penetre en las raíces. Esto proporcionará los nutrientes necesarios para estimular un crecimiento saludable desde las raíces hacia arriba.

Puedes aplicar este abono cada dos semanas durante la temporada de crecimiento del limonero. Durante el invierno, cuando el árbol está en reposo, puedes espaciar las aplicaciones, ya que el crecimiento será más lento.