El abogado Fernando Burlando abandonó el caso Loan

“José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente”, remarcó Burlando.

Allí, durante una entrevista, le manifestó: “José te lo tengo que decir porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché”.

“Estamos trabajando e invirtiendo mucho, y no cobramos un mango y no hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás. José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro”, finalizó el abogado.

Días después, Burlando confirmó que deja la causa y hay incertidumbre sobre cómo tomó la decisión.



Burlando se incorporó al equipo de patrocinantes de la familia de Loan el 23 de junio pasado cuando habían pasado apenas 10 días de la desaparición del menor de 5 años en la localidad correntina de 9 de Julio.

Las dos hipótesis sobre la desaparición de Loan

En aquel entonces, el caso se encontraba en manos de la Justicia provincial y se barajaban dos hipótesis sobre qué pudo haberle pasado al niño. Por un lado, creían que se perdió cuando fue al naranjal tras el almuerzo en la casa de su abuela Catalina, y por otro, que fue secuestrado y vendido a través de una red de trata.

El 10 de julio solicitó la detención del ex abogado de Laudelina, José Codazzi, que habría sobornado y amenazado a la tía de Loan para que declare que su sobrino fue atropellado y enterrado por la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su marido, el ex marino Carlos Pérez, ambos detenidos por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño.

Más tarde, una de las actitudes más sorpresivas del abogado mediático ocurrió el 15 de julio (un mes del extravío) cuando ofreció una recompensa en sus redes sociales en caso de que alguna persona aporte datos relevantes para dar con el paradero de Loan.

"Larguen a Loan, si lo tenés yo te voy a recompensar si me lo das. Si querés ponerte en contacto conmigo te pasé un teléfono, pero seguramente te pase otro si querés tener una charla conmigo", expresó, a la vez que manifestó: "Necesitamos recuperar a Loan, todos lo necesitamos, su familia lo espera".

El abogado Fernando Burlando recorrió junto a familiares del pequeño uno de los lugares donde la policía buscó al niño Loan Peña,

Burlando brindó una suma de 50 mil dólares para aquella persona que preste colaboración.

Tiempo después, tildó a Laudelina de "mentirosa" que se "está callando cosas" y que la Justiciaprovincial "no entiende qué es la trata".

Las vacaciones en Disney

Burlando quedó en el ojo de la tormenta cuando se fue de vacaciones a Miami con su mujer, la modelo y conductora Bárbara Franco, y su hija, mientras continuaba la búsqueda de Loan.

En este sentido, la gente en las redes sociales cuestionaba el gesto del abogado: "¿Alguno sabe si Burlando está buscando a Loan en Miami?".

"Fernando Burlando totalmente conmovido por la desaparición de Loan. Ampliaremos", expresó de forma irónica otro usuario.

Otro internauta opinó que el abogado "aprovechó para irse de vacaciones a Disney junto a su familia, olvidándose completamente del niño".