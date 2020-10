Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de octubre

1895.- Nació Juan Domingo Perón, fundador del peronismo, asumió la Presidencia de la Nación en 3 oportunidades, lidió con enfrentamientos civiles y sociales y fue derrocado en septiembre de 1955, luego de un bombardeo en Plaza de Mayo. Tras el exilio, volvió al poder en 1973. Falleció el 1° de julio de 1974, tras un paro cardíaco en la Quinta de Olivos.

1981.- Falleció el cineasta argentino Armando Bó.

1929.- Nacía Manuel García Ferré, historietista español, radicado desde muy joven en la Argentina, creador de personajes infantiles como Hijitus y Larguirucho.

Día Nacional del Estudiante Solidario: en homenaje a los nueve alumnos y la docente de la Escuela ECOS que perdieron la vida después de un accidente mientras regresaban de una actividad solidaria en la provincia de Chaco, en 2006.

1927.- Murió Ricardo Güiraldes, novelista y poeta argentino.

Día del Trabajador Rural: en homenaje al nacimiento de Juan Domingo Perón.

1967.- Por primera vez un equipo grande perdió frente a uno del Interior del país en un torneo de Primera: San Lorenzo cayó ante San Martín de Mendoza por 2 a 1. Juan Forti y Benito Valencia convirtieron los goles del elenco cuyano, mientras que el Lobo Fischer descontó para el Ciclón.

1927.- Nació César Milstein, bioquímico argentino, premio nobel de medicina en 1984.

Cumple 70 años Miguel Ángel Brindisi, ídolo de Huracán y figura de Boca campeón de 1981, con Maradona. Ya en el rol de entrenador, se consagró con Independiente.

Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino: con el objetivo de impulsar la reflexión y el interés de la sociedad en su preservación, en 1990, fue declarado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Cumple 35 años el artista estadounidense Bruno Mars.

Bruno Mars - When I Was Your Man (Official Video)