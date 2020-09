Efemérides de hoy: qué pasó un 23 de septiembre

1896.- Muere en Buenos Aires, a la edad de 59 años, el médico y escritor Ricardo Gutiérrez, uno de los fundadores del Hospital de Niños que desde 1946 lleva su nombre y donde trabajó de forma gratuita durante 25 años.

1953.- El delantero argentino Alfredo Di Stéfano es presentado en el Real Madrid español en partido con el Nancy francés, que ganó por 4-2. La “saeta rubia”, como se lo apodó, anotó el segundo gol “merengue”, el último de ese partido. Llegó a ser uno de los máximos goleadores del equipo español y fue presidente honorario del club desde 2000 hasta su fallecimiento, en 2014.

1778.- Nace en Buenos Aires el abogado y periodista Mariano Moreno, uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo de 1810 ysecretario de la Primera Junta de gobierno del Virreinato del Río de la Plata que marcó la autonomía de la corona española.

1850.- Muere en Asunción del Paraguay, a la edad de 86 años, el militar y estadista José Gervasio Artigas, de destacada participación en la guerra de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata e impulsor del federalismo.

Cumple 52 años el Chango Spasiuk, (Horacio Eugenio Spasiuk) músico, compositor y acordeonista argentino.

Día de las Bibliotecas Populares: En 1990 por el Decreto 1.935 se estableció el Día de las Bibliotecas Populares, en recuerdo del día de promulgación de la Ley N.º 419 en el año 1870

Cumple 81 años Raúl Portal, conductor argentino de radio y televisión.

1973.- Por las Eliminatorias para el Mundial de Alemania '74, Argentina venció a Bolivia en La Paz por 1 a 0, gracias a un gol de Oscar Fornari. Por su preparación para jugar en la alturay la ausencia de la mayoría de los titulares se la llamó la Selección Fantasma. Fue el debut, entre otros, de dos campeones del mundo: Mario Kempes y Marcelo Trobbiani.

1973.- Muere en Santiago de Chile, a la edad de 69 años, el poeta y político chileno Pablo Neruda (Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto), ganador del PremioNobel de Literatura de 1971. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura 1982, se refirió a Neruda como “el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma”.

Cumple 32 años el tenista Juan Martín Del Potro, quien alcanzó el tercer puesto en la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales. Ganó la Copa Davis de 2016, la primera y única conquistada hasta ahora por Argentina. Obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y la de plata en los de Río de Janeiro 2016.

