Efemérides del 25 de junio: qué ocurrió en la historia y por qué son importantes

Se conmemora un día como hoy y no es solo una fecha en el calendario, sino un movimiento global dedicado a crear conciencia, defender a las personas con vitíligo y fomentar un fuerte sentido de comunidad.

Día Mundial del Vitíligo.jpg Día Mundial del Vitíligo

Además, es el Día de la Gente de Mar: El término "gente de mar" se refiere al colectivo formado por aquellas personas relacionadas con la actividad marítima (comercio, transporte, acuicultura), dentro de una embarcación y los que brindan apoyo desde tierra

Se conmemora un 25 de junio porque así fue establecido por la Organización Marítima Internacional para honrar a todas las personas que hacen posible el comercio marítimo y enfrentan desafíos en el océano.

En el contexto histórico, el 25 de junio de 1950 comienza la guerra de Corea

El 25 de junio de 1950, al final de la Segunda Guerra Mundial, Corea, anteriormente ocupada por Japón, quedó dividida a lo largo del paralelo 38. Esta constituía una frontera interna entre Corea del Norte y Corea del Sur basada en un círculo de latitud.

Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética, invadió el sur el 25 de junio de 1950, con el apoyo de Estados Unidos. Fue uno de los conflictos clave de la Guerra Fría, que marcó el rumbo de la política global durante varias décadas. La guerra de tres años fue excepcionalmente sangrienta y causó la muerte de tres millones de personas y decenas de miles de heridos.

El 25 de junio de 1950 comienza la guerra de Corea.jpg La guerra de Corea comenzó el 25 de junio de 1950 y terminó el 27 de julio de 1953, después de la firma de un armisticio en el que se acordaba que el país permanecería dividido.

En el año 1967 Los Beatles participan en la primera transmisión global en vivo

También en esta fecha, la emblemática banda británica interpretó “All You Need Is Love” en la primera transmisión de televisión en vivo alrededor del planeta, alcanzando a más de 400 millones de personas. El hecho marcó un hito en la comunicación global y en la cultura popular.

Croacia y Eslovenia declaran su independencia de Yugoslavia en 1991

El 25 de junio de 1991, Croacia y Eslovenia iniciaron formalmente su camino como naciones independientes. Fue un hecho clave en la disolución de Yugoslavia, que cambiaría para siempre la geopolítica de Europa del Este.

Además, en esta fecha nace George Orwell el 25 de junio de 1903: Escritor británico, autor de clásicos como 1984 y Rebelión en la granja, cuyos libros fueron cruciales para entender los regímenes totalitarios del siglo XX. Al igual que George Michael en 1963: Cantante y compositor británico, ícono de la música pop de los 80 y 90.