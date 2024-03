Emetur anunció una alianza con Defensa del Consumidor para fomentar a Mendoza como destino seguro

inspección-1.jpg

La idea es dar a conocer el registro del Emetur e instar a que se inscriban -se puede realizar de forma online a través de la web del Gobierno de Mendoza- para contar con una lista única de prestadores habilitados que esté a disposición de los visitantes. La inscripción tiene un costo accesible ($2.410) y "es una herramienta fundamental para consolidarnos como destino seguro".

"La idea no es recaudar sino regularizar. No salimos a la calle a multar o a cerrar emprendimientos", aclaró Marianela Pivetta, haciendo referencia a los operativos de inspección que realiza habitualmente el Emetur.

Además, el trabajo conjunto que hará el Emetur con Defensa del Consumidor estará abocado al "turista protegido". Y de este modo lo explicó la encargada del área, Mónica Nofal: "Hemos renovado el convenio del programa de protección al turista que iniciamos en 2015, pero ahora vamos a hacer foco en la educación del consumo del turista".

Y desde el Emetur adelantaron que para el fin de semana extra largo que se viene -del Jueves Santo 28 de marzo al martes 2 de abril, feriado de Malvinas- llevarán a cabo otro importante operativo de inspecciones, sobre todo en las zonas de Mendoza donde el desarrollo turístico es más grande.

La tarea de Defensa del Consumidor

La directora de Defensa del Consumidor, Mónica Nofal, detalló que "vamos a informar acerca de todo lo que debe tener cualquier proveedor turístico, cualquiera sea en la cadena de comercialización como pueden ser operadores turísticos, hoteles, restaurantes, transporte, agencias".

La idea de Defensa del Consumidor es impulsar acciones conjuntas con el Emetur, la Policía Turística y el sector empresarial para "dar soluciones a problemas o posibles estafas que adviertan nuestros visitantes en Mendoza".

Bajo este objetivo, la campaña abarcará la aplicación de un código QR para todos los rubros que se ofrezcan al turista para que ese consumidor pueda hacer la denuncia en forma inmediata si está siendo estafado o no se está cumpliendo con lo pactado.

"De este modo, será más rápido y eficaz el reclamo, o la denuncia, para resolverlo en los tiempos cortos que generalmente pasa un turista en nuestra provincia", explicó Nofal.

El 30% de prestadores inspeccionados no estaban registrados

A principios de mes, para la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Emetur -junto a la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial del Ministerio de Producción-, realizó inspecciones en el Gran Mendoza, en hoteles, cabañas, restaurantes y bodegas con apertura turística. De los 30 establecimientos visitados, 10 no estaban inscriptos en el Registro de Prestadores Habilitados y fueron intimados a hacerlo.

"El 30% de la oferta que inspeccionamos no estaba regularizada, esos prestadores del rubro gastronómico y hotelero no estaban inscriptos en el Emetur, la mayoría porque desconocían que tenían que hacerlo", relató la directora del área en el organismo de Turismo de la Provincia. Y recalcó: "Queremos que se inscriban para seguir construyendo un destino seguro, no significa que esta gente está trabajando desde la informalidad".

Esto porque el relevamiento arrojó que la mayoría de los casos contaba con todas las habilitaciones municipales y comerciales pero no sabía de la existencia de este registro del Emetur. Entonces, la tarea del ente turístico pasa más bien por "el asesoramiento constante, de prácticas sinceras y cuidadosas con el visitante que beneficien la marca Mendoza como destino seguro".

Turismo2.jpg El turismo aventura también forma parte de la registración que hace el Emetur para consolidar a Mendoza como destino seguro. Gentileza Gobierno de Mendoza

Lo que la funcionaria del Emetur reveló es que están trabajando en simplificar trámites al prestador y que la inscripción a su registro sea ágil, segura y fácil de resolver. "La idea es poder eliminar algunos requisitos que se piden y que se repiten con los que piden los municipios: hacer una integración de datos para no solicitar lo mismo", reconoció Marianela Pivetta.

Respecto a las denuncias y reclamos que recepciona el Ente Mendoza Turismo de parte de quienes visitan la provincia, Pivetta explicó que "las trabajamos en conjunto con Defensa del Consumidor porque esta área del Gobierno tiene un procedimiento especial para los turistas que vienen por una estadía que no supera los cuatro o cinco días; nosotros verificamos la denuncia o el reclamo y ellos resuelven más rápido para dar respuesta al visitante".

Campaña de concientización a prestadores turísticos

En este contexto, la directora Marianela Pivetta anunció que sellaron un acuerdo con la Dirección de Defensa del Consumidor para implementar una campaña de comunicación que llegue a quienes brindan servicios turísticos.

"El convenio con Defensa del Consumidor es para generar campañas de concientización y educación a los prestadores, y que entiendan así que el registro es un beneficio tanto para el consumidor como para el prestador", destacó Pivetta.

Y, por otro lado, reconoció que el exponencial desarrollo de contrataciones turísticas a través de internet "hace que aumente la falta de registración y también la informalidad o las estafas virtuales". Y lamentó que los tiempos legales y gubernamentales corran detrás del avance de estas nuevas formas de consumo de la sociedad: "Tenemos esa desventaja, es un sector poco regulado, poco controlado", advirtió.

Turismo.jpg Las actividades turísticas de Mendoza se contratan cada vez más a través de plataformas digitales. Lo mismo ocurre con los alojamientos. Gentileza Gobierno de Mendoza

Pivetta ejemplificó en el rubro de alojamientos. "La propiedad de alquiler temporario se encuentra regulada por la ley 7.873 que no contempla las plataformas y esto complica la actividad. Estamos a la espera del tratamiento del proyecto de ley que el año pasado presentó Gabriela Testa", dijo la funcionaria en alusión a la actual presidenta del Emetur que, en octubre de 2023 y en su función como senadora provincial, presentó ante la Legislatura una iniciativa para regular los alquileres temporarios en la provincia, con el propósito de instaurar un mercado seguro para el turismo y no con fines recaudatorios.

En tanto, la responsable de Defensa del Consumidor destacó que con la campaña que iniciarán y ese código QR que tendrán los visitantes a su disposición "se aseguran que serán escuchados y además también elevan la calidad en la prestación de servicios en Mendoza porque saben que si un turista tuvo problemas en un hotel, esa persona se va diciendo que en Mendoza le fue mal, no en ese hotel en particular. Ahora podrá hacer la denuncia inmediata y sobre ese hotel en particular, por ejemplo".

Para esto se reunirán con las cámaras empresariales de turismo para generar el QR obligatorio para que el turista pueda denunciar estafas en cada lugar que visita y donde consuma en la provincia.