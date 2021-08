Dyhzy mostró su DNI no binario y reveló su nuevo nombre

Embed

"Está bueno entender que un plástico no dice quién soy ni define tu identidad, pero me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, entonces yo estoy muy feliz", expresó en un video subido a sus Stories en dicha red social.

El nuevo documento de "Dyhzy" lleva una letra "X" en la categoría "sexo".

"No me considero hombre, me considero persona no binaria", había dicho hace un tiempo atrás en un vivo de Instagram. En esa oportunidad, remarcó que aunque se necesitará tiempo para que este cambio se naturalice, ya que la gente "tiene que deconstruirse", resulta importante que el Estado dé el primer paso en reconocer este tipo de derechos.

"Mi nombre del DNI no es un nombre con el que me sienta cómodo y pido que no me llamen por él. Me he planteado cambiarlo por Tani que es como me llaman todas las personas que me quieren", sentenció el hijo de Alberto Fernández a Julio Leiva para el segmento Caja Negra de Filo News.

DNI no binario

El Gobierno oficializó el 27 de junio de 2021 la incorporación en los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) de la posibilidad de que las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino puedan identificarse de esa manera con una tercera opción, que utilizará la letra "X".

Así lo hizo con la publicación del Decreto 476/2021 en la edición de dicha fecha del Boletín Oficial.

La norma lleva la firma del jefe de Estado, Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior, Eduardo ´Wado´ de Pedro; y de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

El decreto dispuso que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) "deberá adaptar las características y nomenclaturas de los DNI y de los Pasaportes que emite, con exclusividad, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 26.743", en referencia a la ley de identidad de género aprobada en la Argentina el 24 de mayo de 2012.