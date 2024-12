Dueños de camiones pidieron al Gobierno más controles en la ruta 7 tras los accidentes fatales

paso a chile caracoles paso cristo redentor.jpg El tráfico y la peligrosidad de la ruta a Chile implica que los conductores deben aumentar la prudencia para manejar en alta montaña.

Representantes de Aprocam pidieron más controles en la ruta 7

Ricardo Squartini, Sergio Olivencia, Nestor Interlandi, Martin Belmonte y el abogado de Aprocam, Roberto Occhipinti, se presentaron en el Ministerio de Seguridad con un único planteo: pedir que se incrementen los controles de tránsito.

Squartini explicó que hay tres controles fijos en el corredor internacional: uno en Potrerillos, pasando Agua de las Avispas, otro en Uspallata y el último en Punta de Vacas.

Lo que pidieron es que se agreguen controles móviles a lo largo de la ruta 7. Es decir, que no se encuentren instalados siempre en el mismo lugar, porque suele ocurrir que los conductores los identifican y solo bajan la velocidad o se cuidan de cometer infracciones solo en esos sectores.

"Si a los camiones en la ruta 7 le sumamos los vehículos particulares, los micros de larga distancia y los que realizan los tours de compras, es mucha la cantidad para una misma ruta que no tiene condiciones de autopista. Hay que buscar un plan que de resultados inmediatos: más controles de velocidad, de alcoholemia, detectar a la gente que realiza infracciones como pasar la doble línea amarilla o manejar utilizando el celular", se explayó el referente del sector.

accidente ruta 7.jpg El accidente en la ruta 7, donde murió un camionero tras atropellar a una familia de San Juan. Al parecer, el auto cruzó en doble línea amarilla.

Los representantes de Aprocam también solicitaron una campaña de concientización previa a las vacaciones de verano, cuando la cantidad de vehículos en la ruta a Chile se va a incrementar. En la actualidad, circulan en promedio 1.500 camiones, 2.000 autos y 30 micros.

"Acá no solo se trata solo de que los camioneros deben ser prudentes para conducir en alta montaña, sino de que todos los conductores de vehículos tienen que tener en cuenta que la ruta 7 no está en buenas condiciones y que cualquier maniobra puede ser peligrosa. Los camiones no pueden hacer un viraje fuerte, pero tampoco pueden hacerlo las motos. Lo importante es que se maneje con mayor prudencia", sostuvo Squartini.

Cuál fue la respuesta del Gobierno

Por su parte, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, sostuvo que en la reunión se trataron principalmente dos temas: uno el pedido de las mejoras para la ruta 7 y el otro, la solicitud de incremento de los operativos de seguridad vial en el corredor internacional.

En cuanto a las condiciones de la ruta 7, la funcionaria manifestó que es un tema que se está negociando con Nación y que se está realizando un plan para que la obra sea concesionada a privados.

Sobre los operativos, manifestó que las acciones se articulan con Gendarmería nacional y que esa coordinación es muy buena. Dijo que sí se incrementarán los controles, pero que nada va a ser suficiente sin la voluntad de los conductores de ser más prudentes para manejar en alta montaña.

Destacó, también, que por lo dificultosa que es la traza de la ruta en alta montaña, hay sitios en donde es imposible poner un control vehicular, y en este sentido, todo depende de la responsabilidad de los conductores.

Por último, Rus destacó que pronto comenzará una campaña de seguridad vial para incrementar las medidas de prevención en el paso a Chile de cara a las vacaciones de verano.