Dua Lipa compartió fotos inéditas de su boda con Callum Turner

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El vestido fue confeccionado a mano en los talleres del número 31 de la Rue Cambon de París, con la colaboración de varias maisons d’art (talleres artesanos de lujo) para sus detallados adornos. Los 480.000 abalorios, bordados íntegramente a mano, fueron obra del Atelier Montex, mientras que las joyas con efectos visuales, requirieron 1.155 horas de trabajo de costura, y estuvieron a cargo de Maison Lesage (el taller de bordado más famoso de Chanel).

Las fotos de Dua Lipa en su boda

La cantante compartió fotos en su cuenta personal de Instagram, donde la siguen más de 88 millones de personas. En el pie del posteo escribió una breve pero significativa frase: "Mr & Mrs" (Señor y señora).

Dua Lipa celebró su gran boda con el actor Callum Turner el 6 de junio en la Villa Valguarnera, en Italia. Imagen: Instagram @dualipa.

Las imágenes muestran a la cantante disfrutando de uno de los momentos más felices de su vida. Entre sonrisas, abrazos y escenas de la celebración, la artista aparece profundamente enamorada junto a su esposo.

El evento principal de la boda fue el sábado 6 de junio, pero el día anterior realizaron un cóctel de bienvenida. En aquella ocasión, Dua Lipa lució un vestido hecho a medida de Bottega Veneta, con cuello halter, la espalda descubierta y el característico tejido trenzado de la casa.

Para el coctel de bienvenida, la cantante eligió un espectacular diseño de Bottega Veneta.

Para completar el atuendo lució un bolso de mano con plumas y joyas de oro de Bvlgari. En el brunch nupcial del domingo, la recién casada optó por un vestido transparente de Chloé hecho a medida con encaje floral, combinado con un caprichoso bolso con forma de cisne de la misma casa de moda.