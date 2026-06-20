Dua Lipa compartió fotos inéditas de su boda con Callum Turner

En las últimas semanas, las celebraciones de la boda de Dua Lipa y Callum Turner han dado que hablar, ya que fueron todo un espectáculo. La celebración de un gran amor (de esos que parecen de película), invitados famosos, locaciones soñadas en Italia y un derroche de estilo.
Este sábado, la intérprete de Pretty Please compartió las primeras fotos de lo que fue el evento principal de la boda. La cantante lució un vestido de alta costura de Chanel con detalles en plumas y cristales. El diseño presentaba la espalda descubierta, y caía en una cola de dos metros salpicada con 25.000 plumas de Lemarié.
Dua Lipa completó su look de boda con un tocado con detalles de plumas y un largo velo de seis metros bordado a mano con abalorios y plumas, y realzado con apliques de organza cortados a mano. Su vestido fue el primer vestido de novia de alta costura de Chanel diseñado por Matthieu Blazy para una amiga de la casa, según un comunicado de Chanel en redes.
El vestido fue confeccionado a mano en los talleres del número 31 de la Rue Cambon de París, con la colaboración de varias maisons d’art (talleres artesanos de lujo) para sus detallados adornos. Los 480.000 abalorios, bordados íntegramente a mano, fueron obra del Atelier Montex, mientras que las joyas con efectos visuales, requirieron 1.155 horas de trabajo de costura, y estuvieron a cargo de Maison Lesage (el taller de bordado más famoso de Chanel).
Las fotos de Dua Lipa en su boda
La cantante compartió fotos en su cuenta personal de Instagram, donde la siguen más de 88 millones de personas. En el pie del posteo escribió una breve pero significativa frase: "Mr & Mrs" (Señor y señora).
Las imágenes muestran a la cantante disfrutando de uno de los momentos más felices de su vida. Entre sonrisas, abrazos y escenas de la celebración, la artista aparece profundamente enamorada junto a su esposo.
El evento principal de la boda fue el sábado 6 de junio, pero el día anterior realizaron un cóctel de bienvenida. En aquella ocasión, Dua Lipa lució un vestido hecho a medida de Bottega Veneta, con cuello halter, la espalda descubierta y el característico tejido trenzado de la casa.
Para completar el atuendo lució un bolso de mano con plumas y joyas de oro de Bvlgari. En el brunch nupcial del domingo, la recién casada optó por un vestido transparente de Chloé hecho a medida con encaje floral, combinado con un caprichoso bolso con forma de cisne de la misma casa de moda.